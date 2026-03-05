Festival Ginga abre venda de ingressos nesta quinta-feira (05)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 12h desta quinta-feira (05/03), estarão disponíveis os ingressos para o Festival Ginga, que acontece em Curitiba, entre os dias 13 de junho e 19 de julho, com transmissões dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026. Com um line-up que reúne nomes do rap, eletrônico, sertanejo, axé e pagode, o evento, que foi sucesso na Copa de 2022, será realizado no Complexo Durival Britto e Silva.

Os ingressos poderão ser adquiridos via plataforma Sympla, com preços promocionais.

No dia 13 de junho, estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, sobem ao palco Banda Eva, Ruan Mansur e MND. No jogo contra Haiti, dia 19 de junho, será a vez de Kamisa 10, João Gustavo & Murilo e Nosso Clima. Já contra a Escócia, no dia 24 de junho, as apresentações ficam por conta de Bruninho & Davi e Pagode BBB.

A programação segue com Tomate, Ariel B e Aninhata no dia 29 de junho durante os jogos da segunda fase. Nas oitavas de final, dia 5 de julho, estão previstas as apresentações de Fica Comigo, Henrique & Diego, DJ Mike e Terezo.

As quartas de final, dia 11 de julho, serão embaladas por Matuê, Tília e DJ Flem. No dia 15 de julho, data da semifinal, Dennis DJ, Baile do Pita, RT e DJ Lemmy serão responsáveis pela festa. Já Duddogz e 5521 serão as atrações da grande final, no dia 19 de julho.

A programação está sujeita a alterações, de acordo com a classificação da seleção brasileira.

O evento, chancelado pela FIFA, propõe uma experiência diferenciada, reunindo o público para torcer e compartilhar as emoções do evento esportivo mais esperado do ano e, de quebra, curtir as apresentações musicais. “Em 2022, tivemos a primeira edição do evento em Curitiba, e o resultado foi incrível, um grande sucesso de público e, antes de tudo, uma experiência única”, destaca João Guilherme Leprevost, diretor da CWB Brasil, produtora responsável pelo evento na capital paranaense.

Com uma estrutura com mais de 2 mil m² montada no Complexo Durival Britto, o evento contará com telões HD, bares e áreas exclusivas com ações especiais. “Estamos muito empolgados com a confirmação do Festival Ginga Brasil em Curitiba. Antecipando: será uma experiência completa para quem ama futebol e música. Uma grande festa com a cara do Brasil para mandarmos a melhor energia do mundo para a seleção brasileira em busca do hexa. Um evento pensado nos mínimos detalhes para unir aquilo que nós brasileiros mais amamos”, completa João Gilberto Abrão, diretor da CWB Brasil.