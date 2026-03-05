Aposta do Paraná acerta 15 dezenas e fatura R$ 1,98 milhão na Lotofácil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, ganhou um prêmio de R$ 1.982.105,68 no concurso 3627 da Lotofácil, realizado nesta quarta-feira (4/3). A aposta vencedora foi simples, com 15 números, e registrada pelos canais online da Caixa Econômica Federal.

Resultado Lotofácil 3627: 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 21.

Além do bilhete premiado na Região Metropolitana de Curitiba, outras quatro apostas em todo o país também acertaram as 15 dezenas, cada uma recebendo o mesmo prêmio de quase R$ 2 milhões.

No Paraná, outras 30 apostas acertaram 14 números e garantiram prêmios de R$ 2.237,88 cada. Entre os ganhadores do estado, um bolão registrado em Curitiba se destacou. A aposta coletiva, com 19 cotas, foi feita na lotérica Da Vinci Loterias, no bairro Portão, e rendeu R$ 11.189,29, o segundo maior valor pago no Paraná neste sorteio.

Como jogar?

Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.

Também é possível participar de bolões, que permitem dividir o valor da aposta e o eventual prêmio entre vários participantes. O valor mínimo do bolão é de R$ 14, com cotas a partir de R$ 4,50.

Cada recibo pode reunir até 10 jogos para bolões com 15 a 19 números e até quatro apostas quando o jogo tiver 20 números, sendo obrigatório que todas as apostas do mesmo bolão tenham a mesma quantidade de dezenas marcadas.