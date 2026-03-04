Curitiba tem mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba firmou parceria com o Senac PR para oferecer até mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional ao longo de 2026. A iniciativa faz parte do Programa Senac de Gratuidade e é destinada a pessoas de baixa renda, trabalhadores e estudantes ou ex-estudantes da educação básica.

As inscrições podem ser feitas nas unidades do Sine Curitiba ou no Sine Móvel. Após o encaminhamento, o Senac realizará as matrículas e será responsável pelo conteúdo dos cursos, professores, material didático e certificados. As aulas poderão ocorrer em espaços da prefeitura, como os Liceus de Ofícios e o Centro de Aprendizagem Profissionalizante.

Para participar, os interessados devem atender aos critérios do programa e aos pré-requisitos específicos de cada curso. A parceria visa ampliar o acesso à qualificação profissional e fortalecer as políticas de geração de emprego no município.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins, ressalta a importância da iniciativa: “Estamos oferecendo mil vagas totalmente gratuitas para que mais pessoas tenham a chance de se preparar, aprender uma nova profissão e disputar uma vaga no mercado de trabalho com mais confiança.”

Sidnei Lopes de Oliveira, diretor regional do Senac PR, destaca que a falta de formação específica ainda é uma das maiores barreiras enfrentadas por candidatos a uma vaga. A parceria busca superar esse obstáculo, oferecendo oportunidades de qualificação sem custos para os participantes.

O termo de cooperação entre a Prefeitura de Curitiba e o Senac PR não prevê repasse de recursos entre as instituições. A vigência é até 31 de dezembro de 2026, com possibilidade de prorrogação.