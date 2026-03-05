Passeio de trem Curitiba–Morretes ganha nova locomotiva de mais de R$ 5 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Serra Verde Express adquiriu uma nova locomotiva para o passeio ferroviário entre Curitiba e Morretes. Com investimento de 1 milhão de dólares (Mais de R$ 5,2 milhões segundo a contação atual), o equipamento responsável por tracionar os vagões de um trem foi reconstruído para entrar em operação. O modelo chegou ao Paraná nesta quarta-feira (4/3).

O investimento foi de aproximadamente 1 milhão de dólares. Com 70 toneladas, quatro eixos e 11,4 metros de comprimento, o modelo é movido a diesel e possui capacidade para puxar até 11 vagões. O equipamento também conta com gerador próprio e cabine com ar-condicionado.

Fabricada pela empresa TRANSFESA, esta é a primeira locomotiva adquirida pela Serra Verde Express especificamente para atuar no Paraná. Até então, os trens turísticos que percorrem o trajeto da Serra do Mar operavam com locomotivas pertencentes à Rumo, concessionária responsável pela linha férrea.

Antes desta compra, a empresa havia investido apenas em outra locomotiva destinada ao Trem da República, operação turística localizada no interior de São Paulo. A nova aquisição amplia a autonomia da companhia para desenvolver experiências próprias na capital paranaense.

Nova locomotiva é para percursos mais curtos

Diferentemente das máquinas utilizadas no trajeto completo até Morretes, o novo equipamento será destinado a percursos mais curtos e produtos especiais, como mini passeios ferroviários e o Expresso Classique.

Para o presidente da Serra Verde Express, Adonai Arruda, o investimento marca um novo ciclo para o turismo ferroviário na região. “Curitiba tem vocação ferroviária. Cabe à cidade fomentar esse atrativo e integrá-lo cada vez mais ao turismo regional. Nós seguimos fazendo a nossa parte, investindo continuamente em infraestrutura, experiência e inovação”, afirmou.

Somente na última alta temporada, entre dezembro de 2025 e 1º de março de 2026, cerca de 85 mil passageiros realizaram o passeio ferroviário pela Serra do Mar. Em 2026, a operação completa 29 anos de atividades e a expectativa da empresa é alcançar a marca de 5 milhões de passageiros transportados.

Passeio de trem Morretes: Quanto custa?

O preço do trem Curitiba-Morretes varia de acordo com a categoria, começando na categoria econômica (apenas no guichê) até R$ 488 com ida de trem e volta de van, além de outras opções turísticas intermediárias. O passeio dura cerca de 4h, atravessando a Serra do Mar. Veja aqui todos os detalhes dos pacotes e os preços