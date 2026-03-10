Guritiba: Festival de Curitiba traz teatro infantil inovador

Uma das frentes mais consistentes e prestigiadas do Festival de Curitiba, a Mostra Guritiba retorna em 2026 ao Auditório Poty Lazzarotto, no Museu Oscar Niemeyer, reafirmando sua vocação como ponto de encontro entre crianças, famílias e a arte contemporânea. O projeto, que nasceu em 2010 como um núcleo dedicado ao público infantojuvenil dentro da programação do Festival, expandiu sua atuação ao longo dos anos e hoje se estabelece como iniciativa fundamental na formação de novos espectadores.

Na 34ª edição do Festival, dois espetáculos compõem a programação dos finais de semana: “Azul” (4 e 5 de abril) e “Da Janela” (11 e 12 de abril). Os ingressos já estão disponíveis pelo site www.festivaldecuritiba.com.br e também na bilheteria física instalada no Shopping Mueller, no Centro Cívico.

“Azul” parte de uma situação do dia a dia – o ciúme e a expectativa pela chegada de um novo bebê – para mergulhar em camadas mais profundas ao abordar o desenvolvimento atípico na infância. A delicadeza no tratamento do tema revela uma escolha estética que respeita a inteligência das crianças sem deixar de dialogar com os adultos que as acompanham.

Já “Da Janela” traz um elemento essencial ao Guritiba: a acessibilidade como linguagem dramatúrgica. A montagem não trata recursos acessíveis como complemento, mas como estrutura central da cena, convidando o público a experimentar outras formas de comunicação. Gestos, silêncios, ritmos e olhares ampliam a percepção de que a linguagem vai além da palavra falada.

“Ambos os espetáculos reforçam um eixo que considero essencial: apresentar obras que tratam a infância com complexidade, poesia e responsabilidade artística. São trabalhos com linguagens diferentes, mas que dialogam entre si ao abordar temas como diferença, comunicação e construção de vínculos — elementos fundamentais na formação sensível das crianças e, consequentemente, na formação de plateia”, afirma Fabíula Passini, diretora do Festival de Curitiba e responsável pela programação do Guritiba.

Casa nova, memória afetiva

O retorno ao Auditório Poty Lazzarotto carrega um significado especial. O Museu Oscar Niemeyer já recebeu o Guritiba em outros momentos de sua trajetória, firmando-se como um espaço que dialoga com a proposta da mostra. “A volta da Mostra Guritiba ao auditório do Museu Oscar Niemeyer é muito simbólica para nós. O MON dialoga com a arte contemporânea e potencializa o encontro das crianças com o teatro. É um espaço que amplia a experiência e cria uma memória afetiva muito forte”, destaca Fabiula.

Formação para além do espetáculo

No Guritiba, a experiência começa antes mesmo da cortina se abrir. Antes das apresentações, as crianças são convidadas a participar de atividades com o Muralzinho de Ideias, espaço de expressão que estimula o olhar crítico, a imaginação e o diálogo. “Não pensamos apenas no espetáculo em si. O Muralzinho de Ideias prepara as crianças para o que vão assistir, amplia o vínculo com a obra e transforma o momento em algo ainda mais significativo”, explica a diretora.

Ao longo do ano, o projeto se desdobra como Programa Guritiba, com ações sociais itinerantes e oficinas de formação para educadores, expandindo seu impacto para além do período do Festival. Esse trabalho contínuo contribuiu para que a iniciativa recebesse o Prêmio ODS, reconhecimento a projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com impacto positivo em áreas como educação, cultura e inclusão social.

“Buscamos trabalhos que dialoguem com as infâncias contemporâneas, que sejam sensíveis, inteligentes e artisticamente potentes, mas também acessíveis e encantadores para todas as idades. Acreditamos que o teatro para crianças precisa ser tratado com a mesma excelência e rigor artístico que qualquer outra programação do Festival. É isso que norteia nossas escolhas”, conclui Fabíula Passini.

Sobre o Guritiba

Criado em 2010 como um espaço dedicado às crianças dentro da programação do Festival de Curitiba, o Guritiba apresenta espetáculos teatrais, musicais, contação de histórias e atividades educativas voltadas ao público infantojuvenil e suas famílias. Com atuação também ao longo do ano por meio de ações itinerantes e formações para educadores, o Programa Guritiba tem como foco a formação de plateia, o estímulo ao pensamento crítico e o acesso qualificado à arte e à cultura desde a infância.

Serviço

34º Festival de Curitiba – Mostra Guritiba

Local: Auditório Poty Lazzarotto – Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 899, Centro Cívico)

Azul

Datas: 4 e 5 de abril

Da Janela

Datas: 11 e 12 de abril

*Os espetáculos contam com tradução em Libras, audiodescrição, abafadores de ruídos e acessibilidade arquitetônica.

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br

Bilheteria física: Shopping Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127 – Piso L3, Centro Cívico)