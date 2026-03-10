Saúde

Menor cidade do Paraná terá meia maratona "de ponta a ponta"

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa
10/03/26
Largada da Meia Maratona de Pinhais será no Parque das Águas.

Uma nova corrida promete atravessar Pinhais de ponta a ponta. É a Meia Maratona de Pinhais, que vai acontecer no dia 16 de agosto e será uma das novidades no mundo das corridas de rua para o segundo semestre. Com largada prevista no Parque das Águas, o percurso vai entregar um passeio pela menor cidade do Paraná (em extensão territorial, tem 61 quilômetros quadrados)

Para ter uma ideia, a largada será próxima da divisa com Piraquara e vai percorrer as grandes avenidas e estradas que ligam a cidade, passando no limite com Colombo e Curitiba, misturando trechos planos e algumas subidas da região. Além de passar por ruas revitalizadas e cenários que permitem uma bela visão da Serra do Mar ao longo do trajeto.

“É uma prova que vai promover um passeio por Pinhais, aproveitando as ligações da cidade, com várias ruas e avenidas que estão muito bonitas, além da largada ser em um ponto muito especial e espaçoso, que é o Parque das Águas. Será bom ter a cidade de volta ao circuito de corridas de rua da Grande Curitiba”, conta Leonardo Meira, organizador da prova e diretor da LM Pro Evento.

Além da meia maratona, que conta com 21 quilômetros, o evento tem também mais duas distâncias: 10 e 6 quilômetros, para atender todos os níveis de corredores.

Tempo para se planejar e treinar

Como a Meia Maratona de Pinhais será realizada no segundo semestre, o corredor poderá ter tempo de sobra para se planejar e treinar para uma boa prova pelas ruas da cidade.

