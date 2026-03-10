Cine Passeio exibe filmes brasileiros indicados ao Oscar em mostra especial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Cine Passeio de Curitiba realizará a partir desta quarta-feira (12/3) a Mostra Brasil no Oscar, exibindo cinco longas-metragens nacionais que já foram indicados à premiação da Academia. As sessões acontecerão sempre às 19h30, com ingressos disponíveis no site ingresso.com e na bilheteria do cinema.

A mostra começa com ‘O Pagador de Promessas’ (1962), primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Na sequência, serão exibidos ‘O Quatrilho’ (1995), ‘O Que É Isso, Companheiro?’ (1997), ‘Central do Brasil’ (1998) e ‘Ainda Estou Aqui’ (2024), que conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional em 2025.

Além da mostra, o Cine Passeio transmitirá a cerimônia do Oscar 2026 na fachada do cinema no domingo (15/3), a partir das 19h, como parte das comemorações do aniversário de Curitiba.

Programação da mostra

12/3 – O Pagador de Promessas (1962)

13/3 – O Quatrilho (1995)

14/3 – O Que É Isso, Companheiro? (1997)

17/3 – Central do Brasil (1998)

18/3 – Ainda Estou Aqui (2024)

A Mostra Brasil no Oscar oferece uma oportunidade única para os curitibanos revisitarem importantes marcos do cinema nacional e sua trajetória nas premiações internacionais. As exibições acontecem no Cine Passeio, localizado na Rua Riachuelo, 410, no Centro de Curitiba.