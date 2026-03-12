Luan Santana, Simone e mais: SJP começa megafesta gratuita. Veja a programação!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A mega festa da cidade de São José dos Pinhais começa neste sábado (14/3) com uma programação gratuita que reúne shows, atrações culturais e opções gastronômicas. A estrutura do evento foi montada na Rua Voluntários da Pátria, na região central do município.

Entre as primeiras atrações confirmadas estão o Grupo Morada e o padre Padre Reginaldo Manzotti, que se apresentam no primeiro fim de semana da festa. A programação também contará com nomes populares da música brasileira entre os dias 19 e 22 de março, como Luan Santana, Simone Mendes, Léo Santana e Jota Quest.

Além dos shows, o evento contará com praça de alimentação e serviços voltados ao público. Neste sábado (14/3), a programação começa às 16h30, com apresentação da cantora Zaquel Souza. Já no domingo (15/3), as atividades começam mais cedo, às 13h, com atrações voltadas ao público infantil.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA FESTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

14 de março (sábado)

16h30 – Zaquel Souza

18h – Banda Invokay 3D

20h – Grupo Morada

15 de março (domingo)

13h – Atrações infantis (Lilo & Stitch, Patrulha Canina e Guerreiras do K-Pop)

15h – Comunidade Mãe de Pentecostes

17h – Padre Reginaldo Manzotti

19 de março (quinta-feira)

15h – Grupo Folclórico Tchovem

15h50 – Grupo Folclórico Wawel

16h30 – Grupo Folclórico Cuore D’Italia

17h – Banda Sabotagem

18h30 – Banda Garagem Inc

19h30 – DJ Marcelinho

21h – Jota Quest

20 de março (sexta-feira)

17h – Alucinasom

18h15 – Liga Nóis

19h30 – Alex Engels

20h30 – Terezzo

21h30 – Chapeleto Maluco

22h – Léo Santana

21 de março (sábado)

14h – Igualdade

15h30 – Samba do Cassin

16h30 – Felipe e Fabrício

18h30 – Ali e Rhuan

19h15 – Junior Vitti

19h50 – Zé Gustavo

20h45 – Jhenifer e Thiago

22h – Simone Mendes

22 de março (domingo)

14h – Duda Leal (Boiadeira)

14h30 – Julia Lenceh

15h – Mathias Henrique

15h30 – Barbara Cardoso

16h45 – Só Vai Que é Moda (participações especiais: Marjourie e Mell, Ale e Denise, Gui e Leo, Gabriel Tavares e Vini, Larissa Blanco e Matheus Luz)

20h – Luan Santana

Serviços gratuitos

A programação de aniversário do município terá, além das comemorações, uma série de serviços gratuitos à população. Nos dias 19 e 20 de março, das 8h às 18h, haverá emissão de título de eleitor e outros atendimentos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). Também será possível solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), com atendimento das 9h às 16h, mediante agendamento prévio por formulário online.

No mesmo horário, das 9h às 16h, serão oferecidos serviços como emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), Cartão de Transporte VEM e cadastro para mutirões de castração.

A programação inclui ainda um mutirão de emprego, com vagas e orientações. Para participar, é necessário apresentar documento com foto e, no caso das vagas, levar currículo e carteira de trabalho.