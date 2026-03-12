Luan Santana, Simone e mais: SJP começa megafesta gratuita. Veja a programação!

A mega festa da cidade de São José dos Pinhais começa neste sábado (14/3) com uma programação gratuita que reúne shows, atrações culturais e opções gastronômicas. A estrutura do evento foi montada na Rua Voluntários da Pátria, na região central do município.
Entre as primeiras atrações confirmadas estão o Grupo Morada e o padre Padre Reginaldo Manzotti, que se apresentam no primeiro fim de semana da festa. A programação também contará com nomes populares da música brasileira entre os dias 19 e 22 de março, como Luan Santana, Simone Mendes, Léo Santana e Jota Quest.
Além dos shows, o evento contará com praça de alimentação e serviços voltados ao público. Neste sábado (14/3), a programação começa às 16h30, com apresentação da cantora Zaquel Souza. Já no domingo (15/3), as atividades começam mais cedo, às 13h, com atrações voltadas ao público infantil.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA FESTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
14 de março (sábado)
- 16h30 – Zaquel Souza
- 18h – Banda Invokay 3D
- 20h – Grupo Morada
15 de março (domingo)
- 13h – Atrações infantis (Lilo & Stitch, Patrulha Canina e Guerreiras do K-Pop)
- 15h – Comunidade Mãe de Pentecostes
- 17h – Padre Reginaldo Manzotti
19 de março (quinta-feira)
- 15h – Grupo Folclórico Tchovem
- 15h50 – Grupo Folclórico Wawel
- 16h30 – Grupo Folclórico Cuore D’Italia
- 17h – Banda Sabotagem
- 18h30 – Banda Garagem Inc
- 19h30 – DJ Marcelinho
- 21h – Jota Quest
20 de março (sexta-feira)
- 17h – Alucinasom
- 18h15 – Liga Nóis
- 19h30 – Alex Engels
- 20h30 – Terezzo
- 21h30 – Chapeleto Maluco
- 22h – Léo Santana
21 de março (sábado)
- 14h – Igualdade
- 15h30 – Samba do Cassin
- 16h30 – Felipe e Fabrício
- 18h30 – Ali e Rhuan
- 19h15 – Junior Vitti
- 19h50 – Zé Gustavo
- 20h45 – Jhenifer e Thiago
- 22h – Simone Mendes
22 de março (domingo)
- 14h – Duda Leal (Boiadeira)
- 14h30 – Julia Lenceh
- 15h – Mathias Henrique
- 15h30 – Barbara Cardoso
- 16h45 – Só Vai Que é Moda (participações especiais: Marjourie e Mell, Ale e Denise, Gui e Leo, Gabriel Tavares e Vini, Larissa Blanco e Matheus Luz)
- 20h – Luan Santana
Serviços gratuitos
A programação de aniversário do município terá, além das comemorações, uma série de serviços gratuitos à população. Nos dias 19 e 20 de março, das 8h às 18h, haverá emissão de título de eleitor e outros atendimentos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). Também será possível solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), com atendimento das 9h às 16h, mediante agendamento prévio por formulário online.
No mesmo horário, das 9h às 16h, serão oferecidos serviços como emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), Cartão de Transporte VEM e cadastro para mutirões de castração.
A programação inclui ainda um mutirão de emprego, com vagas e orientações. Para participar, é necessário apresentar documento com foto e, no caso das vagas, levar currículo e carteira de trabalho.