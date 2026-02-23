Lojas de veículos em Curitiba são interditadas por suspeita de golpe

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou na manhã desta segunda-feira (23/02) uma operação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Procon para interditar duas unidades de uma loja de veículos em Curitiba. Os estabelecimentos estão proibidos de exercer atividades comerciais até deliberação das autoridades.

A PCPR conduz um inquérito que investiga a prática do crime de estelionato contra mais de cem vítimas. Segundo relatos, o estabelecimento captava veículos para venda em consignação sem repassar os valores aos proprietários após as vendas.

As investigações atuais são desdobramentos de uma ação anterior nas mesmas unidades, quando a Receita Estadual do Paraná identificou irregularidades fiscais e tributárias, procedendo à autuação formal de ambas as lojas.

“A primeira ação já havia sinalizado aos órgãos de persecução penal e de defesa do consumidor a existência de padrão reiterado de condutas irregulares e potencialmente ilícitas nos estabelecimentos, ensejando o aprofundamento das investigações policiais”, disse o delegado da PCPR Hormínio de Paula Lima Neto.

A força-tarefa nesta segunda foi motivada pela necessidade de proteger os direitos dos consumidores e reprimir práticas criminosas. A interdição foi baseada na reiteração de práticas que violam direitos dos consumidores, no potencial de danos, na gravidade das condutas investigadas e na urgência de cessar as atividades prejudiciais.

Vítimas eram intimidadas por seguranças da loja, aponta investigação

As investigações também identificaram um esquema de venda de veículos para terceiros de boa-fé, sem a posterior regularização dos documentos e quitação de valores pré-existentes.

Um caso grave foi relatado por uma das vítimas que, ao tentar recuperar o veículo deixado em consignação, foi agredida por seguranças contratados pela loja, sofrendo lesões que exigiram atendimento médico e exame de corpo de delito.

“Segundo as investigações, o responsável pelo estabelecimento teria, ao invés de honrar os compromissos financeiros com os lesados, direcionado recursos para a contratação de aparato de segurança privada utilizado para intimidar e violentar as próprias vítimas da suposta fraude”, complementa o delegado.

Acha que caiu em um golpe? Saiba o que fazer

A PCPR e o Procon orientam que todas as pessoas que tenham sofrido prejuízos decorrentes de negociações, seja como consignantes de veículos, compradores ou de qualquer outra forma, procurem imediatamente:

1. Registrar Boletim de Ocorrência;

2. Formalizar denúncia junto ao PROCON, pelo telefone 156 ou nos canais oficiais do município;

3. Reunir e preservar toda documentação pertinente à relação comercial mantida com o estabelecimento (contratos, recibos, comprovantes de entrega, mensagens eletrônicas e registros fotográficos).

A PCPR não informou o endereço das unidades interditadas.