PM do Paraná cria Comando de Aviação para coordenar operações aéreas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) anuncia o Comando de Aviação (ComAv), nova estrutura responsável por coordenar as operações aéreas da corporação em todo o estado. A mudança, oficializada pelo Decreto nº 12.227/2025 do Governo do Paraná, substitui o antigo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Com a alteração, a aviação da PMPR passa a integrar o escalão intermediário de comando da corporação. O decreto centraliza o planejamento, a gestão e o emprego das aeronaves, visando ampliar a capacidade operacional e melhorar o tempo de resposta às ocorrências.

O ComAv terá sede em Curitiba e atuação em todo o território paranaense, com bases operacionais em Londrina e Cascavel, além da capital. Há previsão de criação de futuras bases, como em Umuarama. Esta distribuição regional permite o acionamento mais rápido das aeronaves conforme a demanda de cada região do estado.

Funções do Comando de Aviação da Polícia Militar no Paraná

Entre as atribuições do novo comando estão o policiamento ostensivo aéreo em áreas urbanas, rurais, litorâneas e de fronteira, o apoio a operações policiais e de defesa civil, ações de busca, salvamento e resgate, transporte aeromédico, combate a incêndios florestais e o uso de aeronaves remotamente pilotadas no apoio às atividades da PMPR.

O decreto também estabelece que o Comando de Aviação será responsável pela gestão orçamentária das atividades aéreas. O efetivo, o patrimônio e os contratos anteriormente vinculados ao BPMOA foram incorporados à nova estrutura, garantindo a continuidade das operações.