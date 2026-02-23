Guarda Municipal prende foragidos na Rodoferroviária com uso de câmeras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba (GM) prendeu dois homens foragidos da Justiça que desembarcaram na Rodoferroviária neste fim de semana. As prisões foram realizadas com o apoio do sistema de reconhecimento facial da Muralha Digital, que integra 2 mil câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade.

O primeiro suspeito, com mandado de prisão em aberto pelo crime de tortura, foi identificado pelas câmeras instaladas na Rodoferroviária. O Centro de Operações da Guarda Municipal (COP-GM) acionou o Grupo de Operações Especiais (GOE), que realizou a abordagem e confirmou a ordem judicial.

O segundo caso ocorreu de forma semelhante, com o sistema detectando um foragido relacionado à Lei Maria da Penha. As equipes do GOE efetuaram a abordagem dentro de um ônibus interestadual após o alerta do COP-GM.

Em ambos os casos, os suspeitos foram detidos e encaminhados para os procedimentos legais, sendo posteriormente entregues ao sistema prisional. A Guarda Municipal informou que, somente em fevereiro, cinco pessoas com mandados de prisão em aberto foram detidas na Rodoferroviária com auxílio da tecnologia de monitoramento.

O sistema Muralha Digital permite o cruzamento de imagens com bancos de dados de pessoas procuradas pela Justiça e emite alertas em tempo real. A integração com o COP-GM possibilita respostas rápidas das equipes em campo, aumentando a eficiência das operações de segurança na cidade.