Curitiba bate recorde de calor e Litoral registra sensação de 50º C

No fim do feriado de Carnaval, Curitiba registrou a maior temperatura de 2026 até o momento. Nesta terça-feira (17/2), os termômetros da capital alcançaram 32,3º C, superando a máxima anterior do ano. Até então, o maior registro havia sido no dia 7 de fevereiro, quando a cidade marcou 30,7º C.
O calor também foi intenso em outras regiões do estado. Em Foz do Iguaçu, que igualmente atingiu a maior marca de 2026 no município, a temperatura chegou a 39,3º C, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
A marca registrada coloca o dia entre os mais quentes do ano no Paraná. Os números ficam atrás apenas dos índices observados em Capanema, nos dias 5 e 6 de fevereiro. Na ocasião, os termômetros marcaram 39,6º C e, no dia seguinte, 39,7º C. Antonina, com 39.6º C em 3 de janeiro, e Guaraqueçaba, 39.4º C em 13 de fevereiro, completam o ranking.
No Litoral, a sensação térmica foi ainda mais elevada. Antonina e Guaraqueçaba registraram os maiores índices por volta das 13h. A sensação na pele superou os 5oº C.
Em Paranaguá e Guaratuba, a sensação térmica chegou a 40º C. Confira, abaixo, as maiores máximas do estado nesta terça:
- Foz do Iguaçu: 39.3°C
- Marechal Cândido Rondon: 38.7°C
- Loanda: 37.7°C
- Altônia: 37.6°C
- Assis Chateaubriand: 37.5°C
- Planalto: 37.4°C
- Ubiratã: 37.2°C
- Cidade Gaúcha: 36.7°C
- Cambará: 36.8°C
- Cruzeiro do Iguaçu: 36.6°C
- Paranavaí: 36.6°C
- Toledo: 36.6°C
- Umuarama: 36.5°C
- Nova Prata do Iguaçu: 36.3°C
- Campo Mourão: 35.5°C
- Cianorte: 35°C
- Campina da Lagoa: 35°C
- Francisco Beltrão: 34.9°C
- Maringá: 34.8°C
- Santo Antônio da Platina: 34.2°C
- Pinhais: 33.6°C
- Japira: 33.3°C
- Colombo: 32.6°C
- Ponta Grossa: 32.2°C
- Marumbi Pico: 28.1°C
Chuva forte alivia calorão no Paraná
Com as temperaturas elevadas e a atuação de uma área de baixa pressão no Sul do país, as instabilidades aumentaram em todas as regiões do Paraná. Nesta terça-feira, moradores de Londrina e Ibiporã receberam alertas sonoros da Defesa Civil diretamente nos celulares.
A tempestade se formou de maneira localizada, mas com forte intensidade. Rajadas de vento provocaram destelhamento de residências e transtornos em diferentes bairros. Também foram registrados volumes expressivos de chuva em municípios do Noroeste, dos Campos Gerais e da região Leste.
A rajada mais intensa do estado foi registrada pela estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Joaquim Távora. No município, os ventos chegaram a 104 km/h às 15h.
Outras cidades também contabilizaram marcas elevadas, como Japira, com 67,7 km/h, Ubiratã, com 56,5 km/h, Telêmaco Borba, com 54 km/h, e Cascavel, com 51 km/h.