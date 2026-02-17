Curitiba bate recorde de calor e Litoral registra sensação de 50º C

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No fim do feriado de Carnaval, Curitiba registrou a maior temperatura de 2026 até o momento. Nesta terça-feira (17/2), os termômetros da capital alcançaram 32,3º C, superando a máxima anterior do ano. Até então, o maior registro havia sido no dia 7 de fevereiro, quando a cidade marcou 30,7º C.

O calor também foi intenso em outras regiões do estado. Em Foz do Iguaçu, que igualmente atingiu a maior marca de 2026 no município, a temperatura chegou a 39,3º C, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A marca registrada coloca o dia entre os mais quentes do ano no Paraná. Os números ficam atrás apenas dos índices observados em Capanema, nos dias 5 e 6 de fevereiro. Na ocasião, os termômetros marcaram 39,6º C e, no dia seguinte, 39,7º C. Antonina, com 39.6º C em 3 de janeiro, e Guaraqueçaba, 39.4º C em 13 de fevereiro, completam o ranking.

No Litoral, a sensação térmica foi ainda mais elevada. Antonina e Guaraqueçaba registraram os maiores índices por volta das 13h. A sensação na pele superou os 5oº C.

Em Paranaguá e Guaratuba, a sensação térmica chegou a 40º C. Confira, abaixo, as maiores máximas do estado nesta terça:

Foz do Iguaçu: 39.3°C

Marechal Cândido Rondon: 38.7°C

Loanda: 37.7°C

Altônia: 37.6°C

Assis Chateaubriand: 37.5°C

Planalto: 37.4°C

Ubiratã: 37.2°C

Cidade Gaúcha: 36.7°C

Cambará: 36.8°C

Cruzeiro do Iguaçu: 36.6°C

Paranavaí: 36.6°C

Toledo: 36.6°C

Umuarama: 36.5°C

Nova Prata do Iguaçu: 36.3°C

Campo Mourão: 35.5°C

Cianorte: 35°C

Campina da Lagoa: 35°C

Francisco Beltrão: 34.9°C

Maringá: 34.8°C

Santo Antônio da Platina: 34.2°C

Pinhais: 33.6°C

Japira: 33.3°C

Colombo: 32.6°C

Ponta Grossa: 32.2°C

Marumbi Pico: 28.1°C

Chuva forte alivia calorão no Paraná

Com as temperaturas elevadas e a atuação de uma área de baixa pressão no Sul do país, as instabilidades aumentaram em todas as regiões do Paraná. Nesta terça-feira, moradores de Londrina e Ibiporã receberam alertas sonoros da Defesa Civil diretamente nos celulares.

A tempestade se formou de maneira localizada, mas com forte intensidade. Rajadas de vento provocaram destelhamento de residências e transtornos em diferentes bairros. Também foram registrados volumes expressivos de chuva em municípios do Noroeste, dos Campos Gerais e da região Leste.

A rajada mais intensa do estado foi registrada pela estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Joaquim Távora. No município, os ventos chegaram a 104 km/h às 15h.

Outras cidades também contabilizaram marcas elevadas, como Japira, com 67,7 km/h, Ubiratã, com 56,5 km/h, Telêmaco Borba, com 54 km/h, e Cascavel, com 51 km/h.