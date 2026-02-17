“Frustração”: lojista expõe ação de despejo de shopping de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A lojista Celi Lobo publicou, na última quinta-feira (12/2), um vídeo nas redes sociais expondo a notificação de desocupação do espaço que ocupava no Shopping Alto da XV Mall. Proprietária da Di Vetro Perfumes Importados, ela relatou insatisfação de comerciantes com a atual administração do empreendimento.

Instalada no mesmo ponto há 30 anos, Celi afirmou que, desde a pandemia, os lojistas enfrentam dificuldades financeiras. Segundo ela, o fechamento do shopping por mais de um ano e a mudança de gestão impactaram o faturamento das operações.

“Viemos nos arrastando, acreditando que ia melhorar, que iam vir novas operações, até porque era o que a administração falava para nós”, contou Celi no vídeo (veja abaixo). A troca de administração ocorreu em 2020. Três anos depois, o investimento anunciado no empreendimento já somava R$ 5 milhões.

De acordo com a comerciante, as mudanças estruturais não trouxeram retorno para os lojistas antigos. “Tenham paciência, fechamos um contrato com uma mega academia, vai demorar um ano e meio para fazer, mas depois disso, vai acontecer. A gente vem investindo ao longo desses seis anos, acreditando nessas promessas vazias e infundadas”, afirmou.

O impasse ganhou novo capítulo na quarta-feira (11/02), quando a loja recebeu um telegrama informando que teria 30 dias para desocupar o espaço. Celi disse ter sido surpreendida pela correspondência, já que, segundo ela, havia tratativas em andamento para renovação contratual. “Sem direito a aviso prévio”, resumiu.

Após a notificação, a operação da Di Vetro no Alto da XV Mall foi transferida para um novo endereço nas proximidades. A loja agora funciona na Rua Dias da Rocha Filho, esquina com a Rua Camões, número 570. A marca também mantém unidade no Shopping Estação.

A reportagem tentou contato com a administração do shopping para esclarecer o motivo da notificação de desocupação das lojas e aguarda retorno.