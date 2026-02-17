Paraná enfrenta alerta de tempestade: ventos de até 100 km/h

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (17/02), um alerta de perigo para tempestades em todo o Paraná. O aviso é válido até a manhã de quarta-feira (18/02) e abrange todas as regiões do estado.

De acordo com o órgão, os temporais podem provocar acumulados de chuva de até 100 milímetros por dia, volume considerado elevado para um curto período. Há previsão de rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h, além de risco de queda de granizo e de alagamentos em áreas urbanas.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades são causadas pelo deslocamento de uma área de baixa pressão atmosférica posicionada entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul.

Esse sistema avança em direção ao Paraná e, em alto-mar, pode evoluir para um ciclone extratropical, o que intensifica as condições de instabilidade na região Sul. Nesta terça-feira, a maior probabilidade de tempestades concentra-se nas regiões sul e centro-leste do estado.

A área inclui a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, onde a combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas. As temperaturas elevadas registradas ao longo do dia também contribuem para a ocorrência de pancadas localizadas.

Apesar do risco de chuva forte, a condição deve ser passageira em áreas próximas a Curitiba e nos Campos Gerais. A previsão indica melhora gradual entre quarta e quinta-feira (19/02), com variação de nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas devem alcançar até 27 ºC nesse período.