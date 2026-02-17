Estradas lotadas: 60 mil veículos retornam a Curitiba no pós-folia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O retorno à rotina elevou o fluxo de veículos nas rodovias do Paraná nesta terça-feira (17/02). A concessionária EPR Litoral Pioneiro registrou, no início da tarde, movimento intenso na BR-277 e na PR-407, no trecho que liga o Litoral à capital.

A tendência é que o tráfego permaneça elevado até quarta-feira (18/2), quando a retomada pós-feriado se intensifica pela manhã. No sentido Curitiba, a praça de pedágio de São José dos Pinhais deve concentrar o maior volume de veículos.

A expectativa para esta terça é de 33 mil carros retornando à capital. Na quarta-feira, outros 27 mil devem passar pelas rodovias administradas pela concessionária. O volume representa aumento de cerca de 40% em relação aos dias normais da semana.

Para evitar congestionamentos, a orientação é não viajar entre 18h e 22h nesta terça e entre 7h e 12h na quarta.

Para quem segue em direção aos Campos Gerais, Londrina ou Maringá, a concessionária PRVias projeta crescimento de 53% no tráfego. Em dias comuns, o movimento médio nessas rodovias é de aproximadamente 117 mil veículos.

Os trechos com maior circulação incluem as BR-369, BR-376 e BR-373, além das PR-445, PR-170, PR-323 e PR-090. Nessas vias, está prevista uma força-tarefa operacional para reduzir filas e atrasos. Já no retorno do Litoral de Santa Catarina, o fluxo também deve ser elevado nas BR-116 e BR-376.

Confira, abaixo, os horários de picos previstos para as rodovias:

Terça-feira (17/2): das 18h às 22h, na BR-277; e das 10h às 16h, na BR-116/PR, BR-376 e BR-101/SC;

Quarta-feira (18/2): das 7h às 12h, na BR-277; e das 7h às 17h, na BR-116/PR, BR-376 e BR-101/SC.