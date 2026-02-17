Localizador de celular roubado indica casa de criminoso no PR. “Eu ia devolver”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 22 anos em flagrante por receptação na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Riviera, em Matinhos, litoral do estado. A prisão ocorreu após o sistema de rastreamento indicar a localização exata de um celular furtado durante as festividades de Carnaval na orla de Caiobá.

O aparelho, avaliado em aproximadamente R$ 4 mil, havia sido furtado por volta das 23h de domingo (15). A vítima acionou a polícia ao perceber que o sinal de GPS do celular apontava para uma residência específica.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais civis encontraram o suspeito e confirmaram a identificação do aparelho através das informações exibidas na tela de bloqueio. Apesar de alegar ter encontrado o celular caído na rua e que pretendia devolvê-lo, o homem foi preso em flagrante.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. O celular foi recuperado e devolvido à proprietária.