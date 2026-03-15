Apês de dois quartos lideram procura por imóveis em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os imóveis mais procurados em Curitiba são os apartamentos de dois quartos, segundo dados do estudo Radar Imobiliário. Essas unidades concentram grande parte do interesse de compradores e investidores por atender diferentes perfis de moradores, como estudantes, jovens profissionais, casais e pequenas famílias que buscam moradia na capital paranaense.

Além da preferência por dois dormitórios, outra tendência é a procura crescente por apartamentos compactos. Imóveis com menos de 70 metros quadrados têm ganhado espaço entre os interessados. Entre 2023 e 2025, a participação desse tipo de unidade nas buscas passou de 60% para 67%.

Segundo o engenheiro civil Plínio de Mattos Pessoa Filho, fundador da Construtora Pessoa, apartamentos com essas características costumam apresentar alta liquidez, tanto para venda quanto para locação.

“Apartamentos de dois quartos têm um público muito amplo e tendem a apresentar boa liquidez no mercado. Por isso são bastante procurados tanto por quem busca moradia quanto por investidores”, afirma.

Quais os bairros mais procurados?

Um levantamento do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar) aponta que bairros mais desejados pelos comprados são o Centro e o Água Verde.

Esse padrão de procura tem influenciado o desenvolvimento de novos projetos residenciais na capital. Um exemplo é o Plural, empreendimento recém-entregue pela Construtora Pessoa na Rua Petit Carneiro, no bairro Água Verde.

Com apartamentos que variam entre 30 m² e 146 m², o empreendimento oferece desde studios até unidades de dois quartos. As plantas são voltadas para moradores que priorizam mobilidade urbana e a proximidade com comércio, serviços e áreas centrais da cidade.

“O alto padrão construtivo do Plural e as áreas comuns distribuídas em diferentes andares do empreendimento contribuem para valorizar o imóvel. A localização no Água Verde também é um diferencial importante, já que o bairro concentra infraestrutura urbana, comércio, serviços e fácil acesso a outras regiões da cidade”, completa Pessoa.