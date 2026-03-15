Enjoei anuncia primeira loja física de Curitiba no bairro Batel

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A Enjoei, plataforma online de compra e venda de roupas e objetos usados, vai abrir em breve sua primeira loja física em Curitiba. A unidade será a primeira da marca no Paraná e ficará na Avenida Vicente Machado, na esquina com a Rua Marechal José Bernardino Bormann, no bairro Batel.

A loja deve seguir o modelo das unidades físicas já implantadas pela empresa em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Criada em 2009 inicialmente como um blog, a plataforma se consolidou como um dos maiores marketplaces de moda de segunda mão do país.

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A expansão para lojas físicas é recente. A primeira unidade foi inaugurada em 2024, em São Paulo, como parte da estratégia de aproximar a marca do público e ampliar os canais de compra e venda.

A data oficial de abertura da loja em Curitiba ainda não foi divulgada. No entanto, a partir de 23 de março, moradores já poderão levar peças para avaliação e venda na unidade. A loja aceitará itens de moda feminina, incluindo roupas de marcas conhecidas, calçados, peças de moda fitness e acessórios como colares, óculos e bolsas.

Para vender os produtos, é necessário agendar previamente uma avaliação presencial na loja. Cada sessão terá duração aproximada de uma hora, período em que os clientes poderão apresentar entre cinco e 50 peças para análise da equipe. Caso os itens sejam aprovados, o pagamento pela venda é realizado na hora, por meio de transferência via PIX.