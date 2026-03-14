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Curitiba terá novo supermercado gourmet ainda no primeiro semestre de 2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/03/26 20h51
Unidade está na construção do terceiro pavimento. Foto: Julia Moreira/Tribuna do Paraná.

Uma nova unidade do Ítalo Supermercados será inaugurada em Curitiba ainda no primeiro semestre de 2026. A loja deve começar a operar em junho. O novo endereço fica no bairro Campina do Siqueira, a cerca de 10 minutos do ParkShoppingBarigüi, na esquina das ruas Francisco Nadolny e Deputado Heitor Alencar Furtado.

Esta será a quarta unidade da rede na capital paranaense. Atualmente, o grupo mantém lojas nos bairros Atuba, Cristo Rei e Portão. A nova loja deve seguir o modelo já adotado nas demais unidades da cidade, com estrutura voltada para conveniência e variedade de produtos.

Nas unidades existentes, o conceito adotado é gourmet, que prioriza uma seleção mais ampla de produtos, além de um ambiente voltado a compras rápidas e de alto padrão. As lojas também contam com estacionamento próprio e restaurante, oferecendo opções para refeições no local.

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A chegada da nova unidade também surge como alternativa para moradores da região diante das mudanças no comércio local. O hipermercado Carrefour Champagnat, localizado em frente ao shopping, deve ser demolido ainda neste ano para novo projeto.

O Grupo Ítalo também administra o Superdia Atacado, que possui quatro unidades em Curitiba. A loja mais recente da bandeira foi inaugurada em novembro do ano passado no bairro Tarumã, ampliando a presença da empresa no setor de atacarejo na capital.

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