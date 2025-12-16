Tradicional supermercado de Curitiba será demolido por megaempreendimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma negociação milionária sacramentou nesta semana a venda de um terreno de 90 mil metros quadrados na região mais valorizada de Curitiba. O tradicional supermercado Carrefour Champagnat vai fechar as portas, ser demolido e dar lugar a um megaempreendimento que será construído por um consórcio de empresas paranaenses encabeçado pela imobiliária Confronto, seu braço de projetos Skna Propertiers e a Teerra Desenvolvimento Imobiliário.

“Estávamos em tratativas com o Carrefour desde o início do ano para adquirir o terreno onde funciona o supermercado no Mossunguè. Durante este processo, nos juntamos com o pessoal da Teerra e conseguimos fechar o negócio e comprar o terreno”, contou Gustavo Mendonça, da Confronto, um dos idealizadores do projeto, à Tribuna. O negócio gira em torno dos R$ 300 milhões.

A demolição do supermercado deve acontecer em meados de 2026. No lugar será construído um empreendimento gigante, com torres residenciais, comerciais de uso misto com coorporativo, até de um hotel e também um centro comercial. Tudo isso em frente do ParkShopping Barigui, um dos mais importantes da cidade.

Já existe um projeto 100% adequado para aprovação junto aos órgãos competentes para uso do espaço, mas ajustes serão feitos durante a busca pelos demais parceiros necessários para tocar o grandioso projeto. “O projeto que divulgamos é um exemplo de uso do espaço que tem 90 mil metros quadrados e um potencial enorme”, concluiu Gustavo Mendonça. A expectativa de VGV (Valor Geral de Vendas) é de R$ 6 bilhões.