MadeiraMadeira abre primeira loja dentro de shopping em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A MadeiraMadeira vai inaugurar uma nova loja em Curitiba. A unidade ficará no Shopping Palladium, no piso L2. Essa será a quarta operação física da marca na capital paranaense e a primeira delas dentro de um shopping.

A data oficial de abertura ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que a loja comece a funcionar ainda em março. A primeira unidade da empresa na cidade foi inaugurada em 2020, no Centro. Desde então, a rede expandiu sua presença com novas lojas nos bairros Novo Mundo e Bacacheri.

Assim como nas demais unidades físicas, a nova loja seguirá o modelo de guide shop, conceito no qual os clientes podem conhecer os produtos presencialmente, avaliar materiais, acabamentos e qualidade antes de realizar a compra. Após a escolha, os itens são adquiridos e entregues diretamente na casa do consumidor.

A unidade deve destacar produtos de marca própria (private label) e projetos modulares desenvolvidos pela empresa, estratégia já consolidada no e-commerce da plataforma. O modelo busca integrar a experiência da loja física com a operação online.