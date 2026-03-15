As melhores ofertas do Dia do Consumidor na Amazon

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Neste domingo (15/03), Dia do Consumidor, ofertas, brindes e cupons estão espalhados pela internet. A Tribuna do Paraná selecionou algumas das melhores ofertas em eletrônicos e eletrodomésticos para quem pretende renovar a casa ou investir em tecnologia.

Entre televisores, aspiradores robô, cafeteiras e geladeiras, a variedade de produtos aparece com preços promocionais por tempo limitado. Confira, abaixo, as principais ofertas da Amazon:

TV 43” com R$ 1000 de desconto

O momento para trocar a televisão da sala de estar chegou. Com pouco mais de R$ 1000 de desconto, a Amazon oferece um modelo de smart 4K de 43 polegadas da Samsung, que aposta em recursos de imagem aprimorada e conectividade para ampliar a experiência de entretenimento doméstico.

Entre os destaques do modelo está o reconhecimento inteligente de voz, que permite controlar funções da TV por comandos falados, além de conexões via Bluetooth e HDMI para integração com outros dispositivos.

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Forno elétrico por R$ 400

Mais prático que um forno convencional e mais potente que uma air fryer, o forno elétrico Britânia BFE55P conta com seletor de temperatura entre 100 °C e 230 °C e opção de escolher entre resistência superior, inferior ou ambas, ajudando a evitar que os alimentos queimem.

O equipamento também traz grelha em inox com três níveis de altura, timer de até 60 minutos com desligamento automático e porta em vidro temperado para mais segurança. A bandeja coletora facilita a limpeza após o uso.

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Robô aspirador

Para facilitar a rotina de cuidados com a casa, o robô aspirador E10 promete até 150 minutos de autonomia, cobrindo áreas de até 120 m² em uma única carga. O aparelho também aspira e passa pano, com reservatórios separados para pó e água. Queridinho das faxinas, o modelo está em promoção por menos de R$ 1000.

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Cafeteira de cápsulas

Compacta e versátil, a cafeteira da 3 Corações é capaz de preparar desde espresso e cappuccino até chocolatto, cafés filtrados e chás naturais. Com reservatório de água de 700 ml, o modelo foi pensado para uso prático no dia a dia. De R$ 500, a cafeteira sai por $369,55 no Dia do Consumidor.

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Geladeira com duas portas por menos de R$ 3500

A ‘Ferrari’ das geladeiras está em promoção por R$3329 neste Dia do Consumidor. Com capacidade total de 434 litros, a geladeira side by side da Philco foi projetada para quem precisa de espaço e organização na cozinha. O modelo conta com freezer de 145 litros, prateleiras de vidro temperado e múltiplos compartimentos internos.

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