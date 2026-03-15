A ilha do Paraná que mudou de nome por causa de um padre

Localizada em Paranaguá, no litoral do Paraná, uma área costeira chamada popularmente de Ilha São Miguel era inicialmente conhecida como Saco do Tambarutaca. O nome original fazia referência a um crustáceo típico da região, cuja anatomia lembra a de uma lagosta e a de louva-a-deus por causa das patas dianteiras semelhantes às do inseto. Já o termo “saco” era usado pelos moradores para descrever a formação geográfica da área, caracterizada por uma pequena baía.

Registros históricos indicam que a região que vai da Prainha até Piaçaguera era, no passado, uma grande enseada onde a espécie de tambarutaca era abundante. A presença do crustáceo acabou marcando a identidade local e ajudou a consolidar o nome utilizado pelos pescadores e habitantes da comunidade.

Saiba onde fica a comunidade:

Mesmo com o passar das décadas, a relação da população com o mar continua sendo central para a economia da ilha. Até hoje, a principal atividade econômica dos moradores é a pesca artesanal, com destaque para a captura do siri, que abastece tanto o consumo local quanto a comercialização em cidades próximas do litoral.

Apesar da identidade associada ao nome original, a localidade passou a ser chamada de São Miguel após a intervenção de um padre que atuava na região. Segundo relatos, o religioso considerava o antigo nome inadequado e sugeriu a mudança. Como alternativa, decidiu batizar a vila de Vila São Miguel.

Atualmente, a comunidade reúne cerca de 400 moradores distribuídos em 85 residências. A pequena vila mantém tradições caiçaras. A infraestrutura local inclui três igrejas, cinco estabelecimentos comerciais, duas escolas e um posto de saúde que atende os moradores.

O que fazer

O acesso à Ilha São Miguel é feito a partir de Paranaguá, com embarque nos trapiches localizados às margens do Rio Itiberê. A travessia de barco é parte da experiência de quem visita a região e permite observar paisagens típicas do litoral paranaense.

Entre as atividades mais procuradas estão trilhas de bicicleta até vilas próximas, como Piaçaguera e Ponta do Ubá, além da caminhada até o Morro do Careca. A trilha é considerada de dificuldade leve e costuma levar cerca de duas horas, oferecendo vista para diferentes áreas do litoral.

Quem deseja conhecer mais da cultura local pode participar de oficinas de cestaria com cipó e provar pratos preparados com siri capturado pelos pescadores da ilha. A comunidade também mantém festas tradicionais, como a Festa do Divino Espírito Santo e a Festa do Senhor Bom Jesus, realizadas entre julho e agosto.