Cidade do Paraná registra temperatura negativa e cenário digno de filme

O frio voltou a registrar marcas intensas nos termômetros das cidades paranaenses nesta quinta-feira (9). O principal destaque do dia ocorre no município de General Carneiro, que apresentou valor negativo no termômetro e registrou uma forte geada com mínima de -1,7°C, segundo o Inmet. Curitiba cravou mínima de 4,7ºC.
De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, esta quinta-feira já não está tão gelado quanto quarta-feira, que chegou a ter -2,3ºC em General Carneiro. O frio, porém, ainda persiste em muitas cidades do Sul e do Sudeste. Segundo ele, as temperaturas seguem abaixo dos 10°C na maioria dos municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de alguns pontos entre São Paulo e Minas Gerais.
Vale ressaltar que, segundo o Simepar, não há mais alerta de geada para o estado do Paraná. Veja como estava General Carneiro nesta quinta-feira, segundo vídeo de Ana Maria Mello Jekel, divulgado pelo Simepar:
Previsão do tempo para Curitiba e interior
Na capital paranaense, o dia deve ser de tempo firme. A previsão do tempo em Curitiba aponta para uma temperatura mínima de 8°C e máxima que pode atingir os 21°C, sem qualquer chance de ocorrência de chuva ao longo desta quinta-feira.
Segundo dados do Simepar, a atuação de um centro de alta pressão sobre o Paraná mantém a atmosfera estável, o que inibe a formação de nebulosidade e favorece o predomínio de céu aberto em todo o estado. Com a maior incidência de radiação solar ao longo da tarde, as temperaturas entram em elevação, registrando máximas próximas de 20°C na maior parte das regiões paranaenses. O aquecimento é mais expressivo na região Noroeste, onde as temperaturas se aproximam dos 30°C. Durante a noite, o declínio térmico é menos intenso em comparação aos dias anteriores.
Lista com as temperaturas mínimas do Paraná hoje
|Estação
|Temperatura mínima (°C)
|APPA Antonina (Simepar)
|10,8
|Altônia (Simepar)
|13,1
|Antonina (Simepar)
|9,9
|Apucarana (Simepar)
|11,2
|Assis Chateaubriand (Simepar)
|12,3
|Cambará (Simepar)
|5,3
|Campina da Lagoa (INMET)
|8,9
|Campo Mourão (Simepar)
|7,0
|Cândido de Abreu (Simepar)
|7,5
|Capanema (Simepar)
|7,0
|Cascavel (Simepar)
|8,8
|Cerro Azul (Simepar)
|5,7
|Cianorte (Simepar)
|10,9
|Cidade Gaúcha (INMET)
|11,6
|Colombo (INMET)
|2,2
|Cornélio Procópio (Simepar)
|9,9
|Cruzeiro do Iguaçu (Simepar)
|6,6
|Curitiba (INMET)
|4,8
|Curitiba (Simepar)
|4,7
|Diamante do Norte (INMET)
|12,8
|Dois Vizinhos (INMET)
|6,3
|Fazenda Rio Grande (Simepar)
|2,6
|Foz do Iguaçu (Simepar)
|6,8
|Francisco Beltrão (Simepar)
|2,5
|General Carneiro (INMET)
|-1,7
|General Carneiro (Simepar)
|8,0
|Goioerê (INMET)
|12,7
|Guaíra (Simepar)
|9,9
|Guarapuava (Simepar)
|3,4
|Guarapuava – Entre Rios (Simepar)
|6,3
|Guaraqueçaba (Simepar)
|9,9
|Guaratuba (Simepar)
|12,2
|Irati (Simepar)
|3,2
|Ivaí (INMET)
|5,7
|Jaguariaíva (Simepar)
|3,9
|Joaquim Távora (INMET)
|3,9
|Lapa (Simepar)
|4,0
|Laranjeiras do Sul (Simepar)
|7,5
|Loanda (Simepar)
|14,7
|Londrina (Simepar)
|6,8
|Marechal Cândido Rondon (INMET)
|11,5
|Maringá (INMET)
|13,0
|Maringá (Simepar)
|12,5
|Morretes (INMET)
|9,9
|Morretes (Simepar)
|12,0
|Nova Prata do Iguaçu (Simepar)
|9,8
|Nova Tebas (INMET)
|7,8
|Palmas (Simepar)
|4,9
|Palmas – Horizonte (Simepar)
|6,8
|Palotina (Simepar)
|8,8
|Paranaguá (Simepar)
|12,5
|Paranavaí (Simepar)
|12,4
|Pato Branco (Simepar)
|6,2
|Pinhais (Simepar)
|3,6
|Pinhão (Simepar)
|4,0
|Planalto (INMET)
|9,6
|Ponta Grossa (Simepar)
|2,8
|Santa Helena (Simepar)
|10,2
|Santa Maria do Oeste (Simepar)
|9,5
|Santo Antônio da Platina (Simepar)
|7,9
|São Miguel do Iguaçu (Simepar)
|9,5
|Telêmaco Borba (Simepar)
|3,8
|Toledo (Simepar)
|7,7
|Ubiratã (Simepar)
|7,3
|Umuarama (Simepar)
|7,1
|União da Vitória (Simepar)
|4,5
|Ventania (INMET)
|9,9