Cidade do Paraná registra temperatura negativa e cenário digno de filme

O frio voltou a registrar marcas intensas nos termômetros das cidades paranaenses nesta quinta-feira (9). O principal destaque do dia ocorre no município de General Carneiro, que apresentou valor negativo no termômetro e registrou uma forte geada com mínima de -1,7°C, segundo o Inmet. Curitiba cravou mínima de 4,7ºC.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, esta quinta-feira já não está tão gelado quanto quarta-feira, que chegou a ter -2,3ºC em General Carneiro. O frio, porém, ainda persiste em muitas cidades do Sul e do Sudeste. Segundo ele, as temperaturas seguem abaixo dos 10°C na maioria dos municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de alguns pontos entre São Paulo e Minas Gerais.

Vale ressaltar que, segundo o Simepar, não há mais alerta de geada para o estado do Paraná. Veja como estava General Carneiro nesta quinta-feira, segundo vídeo de Ana Maria Mello Jekel, divulgado pelo Simepar:

Previsão do tempo para Curitiba e interior

Na capital paranaense, o dia deve ser de tempo firme. A previsão do tempo em Curitiba aponta para uma temperatura mínima de 8°C e máxima que pode atingir os 21°C, sem qualquer chance de ocorrência de chuva ao longo desta quinta-feira.

Segundo dados do Simepar, a atuação de um centro de alta pressão sobre o Paraná mantém a atmosfera estável, o que inibe a formação de nebulosidade e favorece o predomínio de céu aberto em todo o estado. Com a maior incidência de radiação solar ao longo da tarde, as temperaturas entram em elevação, registrando máximas próximas de 20°C na maior parte das regiões paranaenses. O aquecimento é mais expressivo na região Noroeste, onde as temperaturas se aproximam dos 30°C. Durante a noite, o declínio térmico é menos intenso em comparação aos dias anteriores.

Lista com as temperaturas mínimas do Paraná hoje

Estação Temperatura mínima (°C) APPA Antonina (Simepar) 10,8 Altônia (Simepar) 13,1 Antonina (Simepar) 9,9 Apucarana (Simepar) 11,2 Assis Chateaubriand (Simepar) 12,3 Cambará (Simepar) 5,3 Campina da Lagoa (INMET) 8,9 Campo Mourão (Simepar) 7,0 Cândido de Abreu (Simepar) 7,5 Capanema (Simepar) 7,0 Cascavel (Simepar) 8,8 Cerro Azul (Simepar) 5,7 Cianorte (Simepar) 10,9 Cidade Gaúcha (INMET) 11,6 Colombo (INMET) 2,2 Cornélio Procópio (Simepar) 9,9 Cruzeiro do Iguaçu (Simepar) 6,6 Curitiba (INMET) 4,8 Curitiba (Simepar) 4,7 Diamante do Norte (INMET) 12,8 Dois Vizinhos (INMET) 6,3 Fazenda Rio Grande (Simepar) 2,6 Foz do Iguaçu (Simepar) 6,8 Francisco Beltrão (Simepar) 2,5 General Carneiro (INMET) -1,7 General Carneiro (Simepar) 8,0 Goioerê (INMET) 12,7 Guaíra (Simepar) 9,9 Guarapuava (Simepar) 3,4 Guarapuava – Entre Rios (Simepar) 6,3 Guaraqueçaba (Simepar) 9,9 Guaratuba (Simepar) 12,2 Irati (Simepar) 3,2 Ivaí (INMET) 5,7 Jaguariaíva (Simepar) 3,9 Joaquim Távora (INMET) 3,9 Lapa (Simepar) 4,0 Laranjeiras do Sul (Simepar) 7,5 Loanda (Simepar) 14,7 Londrina (Simepar) 6,8 Marechal Cândido Rondon (INMET) 11,5 Maringá (INMET) 13,0 Maringá (Simepar) 12,5 Morretes (INMET) 9,9 Morretes (Simepar) 12,0 Nova Prata do Iguaçu (Simepar) 9,8 Nova Tebas (INMET) 7,8 Palmas (Simepar) 4,9 Palmas – Horizonte (Simepar) 6,8 Palotina (Simepar) 8,8 Paranaguá (Simepar) 12,5 Paranavaí (Simepar) 12,4 Pato Branco (Simepar) 6,2 Pinhais (Simepar) 3,6 Pinhão (Simepar) 4,0 Planalto (INMET) 9,6 Ponta Grossa (Simepar) 2,8 Santa Helena (Simepar) 10,2 Santa Maria do Oeste (Simepar) 9,5 Santo Antônio da Platina (Simepar) 7,9 São Miguel do Iguaçu (Simepar) 9,5 Telêmaco Borba (Simepar) 3,8 Toledo (Simepar) 7,7 Ubiratã (Simepar) 7,3 Umuarama (Simepar) 7,1 União da Vitória (Simepar) 4,5 Ventania (INMET) 9,9