Trânsito em Curitiba: Bloqueios e obras na João Negrão e outros 3 bairros hoje

Quem circula por Curitiba deve ficar atento às interdições que se estendem pelos próximos dias. O principal ponto de atenção para os motoristas é o bloqueio parcial na Rua João Negrão, no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, no Centro. A intervenção ocorre em meia pista e deve se estender por cerca de 15 dias, gerando lentidão em uma das regiões centrais mais movimentadas da capital. A recomendação é buscar rotas alternativas e redobrar o cuidado ao passar pelo trecho.

Abaixo, confira o panorama completo das intervenções que ocorrem especificamente nesta quinta-feira (09) nas ruas de Curitiba.

Obras em Curitiba

Centro

Seguem até o dia 21 de julho os trabalhos no cruzamento da Rua João Negrão com a Avenida Sete de Setembro. A intervenção em meia pista permite a manutenção parcial do tráfego, mas motoristas devem antecipar seus deslocamentos devido ao afunilamento do fluxo em uma região de grande circulação de veículos. A previsão de término é de 15 dias, a depender do clima.

Santa Quitéria

Chega ao fim hoje a execução da infraestrutura de fibra óptica no bairro. Os trabalhos ocorrem especificamente no cruzamento da Rua Capiberibe com a Rua Bocaiúva. O impacto ao trânsito é pontual, com possibilidade de interdições temporárias rápidas que são avaliadas em tempo real pelas equipes técnicas no local, sem bloqueios de longa duração previstos.

Bloqueios no Trânsito de Curitiba

Capão Raso

A Rua Naby Paraná continua totalmente bloqueada no trecho compreendido entre as ruas Thereza Fontana Alves e Gerson Felício dos Santos. A interdição severa deve durar até o dia 1º de agosto, totalizando cerca de 30 dias de obras, caso as condições climáticas colaborem. O local encontra-se devidamente sinalizado, e os motoristas têm como opções de desvio as ruas Vereador Adeodato Volpi, José Dorigo, Bortolo Gusso e José Gomes de Abreu.

Hauer

O tráfego segue totalmente interrompido na Rua Roberto Hauer, no segmento entre a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão e a marginal oeste do Canal Belém. O bloqueio total tem previsão de encerramento para o dia 16 de julho, condicionado às condições do tempo. Como rotas de desvio para escapar do congestionamento local, a orientação para os condutores é acessar a Rua José Rietmeyer ou utilizar a Linha Verde no sentido da Avenida Senador Salgado Filho.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.