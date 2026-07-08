Tiroteio em pleno Centro de Curitiba deixa três pessoas baleadas

Na tarde desta quarta-feira (8), um tiroteio ainda sem explicação precisa foi ouvido na Praça Carlos Gomes, no centro de Curitiba. Três pessoas ficaram feridas, duas delas baleadas por engano, quando passavam pelas proximidades da Rua Pedro Ivo. Uma delas é um idoso, que levou um tiro de raspão no peito. Ambas foram encaminhadas para atendimento.

De acordo com o aspirante Schimidt, da Polícia Militar (PM), as duas vítimas que ficaram no local não sabiam o que estava acontecendo. Um terceiro indivíduo, que seria o alvo dos disparos, foi atingido e correu para a Praça Tiradentes. A equipe de motos da PM se deslocou até lá para averiguar.

As primeiras informações são que ele estava usando uma calça bege e teria barba ruiva. A PM está verificando outras características e também o que teria motivado a agressão. A suspeita é de que seja desavença pelo tráfico de drogas.