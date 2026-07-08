Segurança

Tiroteio em pleno Centro de Curitiba deixa três pessoas baleadas

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 08/07/26 13h53
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imagem de cima mostra aglomeração de policiais e viaturas da polícia militar e bombeiros, além de muitos pedestres curiosos, no meio da rua e em pontos de ônibus
Tiroteio no Centro de Curitiba deixa dois homens baleados. Foto: Colaboração / Ângela Ribeiro

Na tarde desta quarta-feira (8), um tiroteio ainda sem explicação precisa foi ouvido na Praça Carlos Gomes, no centro de Curitiba. Três pessoas ficaram feridas, duas delas baleadas por engano, quando passavam pelas proximidades da Rua Pedro Ivo. Uma delas é um idoso, que levou um tiro de raspão no peito. Ambas foram encaminhadas para atendimento.

De acordo com o aspirante Schimidt, da Polícia Militar (PM), as duas vítimas que ficaram no local não sabiam o que estava acontecendo. Um terceiro indivíduo, que seria o alvo dos disparos, foi atingido e correu para a Praça Tiradentes. A equipe de motos da PM se deslocou até lá para averiguar.

As primeiras informações são que ele estava usando uma calça bege e teria barba ruiva. A PM está verificando outras características e também o que teria motivado a agressão. A suspeita é de que seja desavença pelo tráfico de drogas.

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