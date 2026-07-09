Violência

Pai chuta filha de 3 anos e “justifica” agressão: ela estava chorando

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 09/07/26 08h39
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Agressão ocorreu após a família deixar um supermercado. Foto: Câmeras de segurança.

Um homem virou alvo de investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) por agredir a própria filha, de 3 anos, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado. Câmeras de segurança registraram a agressão no domingo (5), no bairro Industrial.

O homem caminhava com os dois filhos — a menina, de 3 anos, e um menino, de 5 —  após sair de um supermercado. As imagens mostram o pai se aproximando e desferindo um chute e, logo em seguida, a criança caindo no chão. Em depoimento à polícia, ele afirmou que agiu porque a filha estava chorando.

As gravações também mostram que, logo após a agressão, um homem que passava pelo outro lado da rua atravessa a via e inicia uma discussão com o suspeito. À polícia, a mãe das crianças relatou que só soube do episódio na terça-feira (7), depois que as imagens começaram a circular nas redes sociais.

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Em entrevista à RPC TV, o delegado Anderson Andrei afirmou que a prioridade da investigação foi garantir a proteção da família. “Foi formalizado um pedido de medida protetiva de urgência para essa criança, para o irmão dela e para a genitora das crianças”, disse.

A PCPR segue com as diligências para concluir o inquérito. Ao final da investigação, o homem poderá ser indiciado por lesão corporal. Em seguida, caberá ao Ministério Público do Paraná (MPPR) decidir se oferece denúncia à Justiça, que avaliará a abertura de uma ação penal.

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