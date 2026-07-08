Massa de ar polar chega com tudo e cidade do Paraná crava -2,3ºC

A massa de ar polar que atua sobre a Região Sul do país fez o Paraná registrar o amanhecer mais frio do ano nesta quarta-feira (08). Com temperaturas negativas e formação de fortes geadas, o termômetro despencou em praticamente todas as regiões, tendo como destaque a cidade de General Carneiro, que cravou a mínima de -2,3 °C. Em Curitiba o termômetro chegou a 3,4ºC.
De acordo com a meteorologista Bianca Pinheiro de Angelo, do Simepar, a forte influência do ar polar manteve os termômetros em patamares muito baixos. “As menores temperaturas foram registradas no Centro-Sul do estado, com destaque para General Carneiro, que atingiu -2,3 °C, e Palmas, com -1,1 °C”, explicou.
O frio extremo favoreceu a formação de geada em municípios do Centro-Sul, Sudoeste, Campos Gerais e também na Região Metropolitana de Curitiba. Na capital paranaense, a estação do INMET registrou 3,4 °C, enquanto a do Simepar marcou 3,7 °C. Cidades vizinhas como Fazenda Rio Grande (1,1 °C) e Colombo (0,3 °C) chegaram perto de zero.
Ranking do frio: confira as menores temperaturas desta quarta-feira
As estações do Simepar e do INMET capturaram a intensidade do inverno em todo o território paranaense. Veja as marcas mais impressionantes da madrugada:
- General Carneiro (INMET): -2,3 °C
- Palmas (Simepar): -1,1 °C
- Palotina (Simepar): 0,0 °C
- Francisco Beltrão (Simepar): 0,2 °C
- Colombo (INMET): 0,3 °C
- Guarapuava (Simepar): 0,4 °C
- Pinhão (Simepar): 0,4 °C
- Fazenda Rio Grande (Simepar): 1,1 °C
- Lapa (Simepar): 1,5 °C
Com o avanço da manhã e a presença do sol, a radiação solar ajudou a elevar gradualmente as temperaturas, derretendo o gelo acumulado nos campos e canteiros.
Previsão para quinta-feira: nevoeiro no amanhecer e menos geada
Para quem espera uma trégua, a estabilidade atmosférica continua ditando o ritmo do tempo na quinta-feira (09/07). Segundo o Simepar, o padrão meteorológico segue muito semelhante, mantendo o tempo firme e ensolarado. O amanhecer ainda será gelado, mas as temperaturas sobem de forma gradual e mais expressiva ao longo da tarde.
Atenção redobrada para os motoristas nas primeiras horas do dia: há previsão de formação de nevoeiros em praticamente todo o estado durante o início da manhã.
Tem mais previsão de Geada?
Conforme a análise do Simepar, as chances de o fenômeno se repetir com a mesma intensidade diminuem bastante. Se houver registro, o evento deve ocorrer de forma isolada e com intensidade fraca, concentrado estritamente na faixa compreendida entre as cidades de Palmas e União da Vitória.
|Estação
|Temperatura mínima (°C)
|APPA Antonina (Simepar)
|11,8
|Altônia (Simepar)
|6,4
|Antonina (Simepar)
|10,8
|Apucarana (Simepar)
|11,4
|Assis Chateaubriand (Simepar)
|7,1
|Cambará (Simepar)
|8,6
|Campina da Lagoa (INMET)
|5,0
|Campo Mourão (Simepar)
|3,0
|Cândido de Abreu (Simepar)
|3,6
|Capanema (Simepar)
|7,0
|Cascavel (Simepar)
|2,7
|Cerro Azul (Simepar)
|8,8
|Cianorte (Simepar)
|9,4
|Cidade Gaúcha (INMET)
|4,1
|Colombo (INMET)
|0,3
|Cornélio Procópio (Simepar)
|8,8
|Cruzeiro do Iguaçu (Simepar)
|6,6
|Curitiba (INMET)
|3,4
|Curitiba (Simepar)
|3,7
|Diamante do Norte (INMET)
|9,1
|Dois Vizinhos (INMET)
|3,2
|Fazenda Rio Grande (Simepar)
|1,1
|Foz do Iguaçu (Simepar)
|2,4
|Francisco Beltrão (Simepar)
|0,2
|General Carneiro (INMET)
|-2,3
|Goioerê (INMET)
|2,9
|Guaíra (Simepar)
|3,2
|Guarapuava (Simepar)
|0,4
|Guarapuava – Entre Rios (Simepar)
|0,6
|Guaraqueçaba (Simepar)
|12,2
|Guaratuba (Simepar)
|11,4
|Irati (Simepar)
|3,6
|Ivaí (INMET)
|3,5
|Jaguariaíva (Simepar)
|2,6
|Joaquim Távora (INMET)
|6,2
|Lapa (Simepar)
|1,5
|Laranjeiras do Sul (Simepar)
|4,4
|Loanda (Simepar)
|11,7
|Londrina (Simepar)
|7,7
|Marechal Cândido Rondon (INMET)
|2,8
|Maringá (INMET)
|7,7
|Maringá (Simepar)
|9,7
|Morretes (INMET)
|9,3
|Nova Prata do Iguaçu (Simepar)
|6,8
|Nova Tebas (INMET)
|6,3
|Palmas (Simepar)
|-1,1
|Palmas – Horizonte (Simepar)
|7,1
|Palotina (Simepar)
|0,0
|Paranaguá (Simepar)
|11,8
|Paranavaí (Simepar)
|7,7
|Pato Branco (Simepar)
|4,1
|Pinhais (Simepar)
|1,9
|Pinhão (Simepar)
|0,4
|Planalto (INMET)
|4,8
|Ponta Grossa (Simepar)
|2,0
|Santa Helena (Simepar)
|3,2
|Santa Maria do Oeste (Simepar)
|8,3
|Santo Antônio da Platina (Simepar)
|9,1
|São Miguel do Iguaçu (Simepar)
|3,8
|Telêmaco Borba (Simepar)
|2,6
|Toledo (Simepar)
|1,9
|Umuarama (Simepar)
|2,3
|União da Vitória (Simepar)
|2,7
|Ventania (INMET)
|9,6