Massa de ar polar chega com tudo e cidade do Paraná crava -2,3ºC

A massa de ar polar que atua sobre a Região Sul do país fez o Paraná registrar o amanhecer mais frio do ano nesta quarta-feira (08). Com temperaturas negativas e formação de fortes geadas, o termômetro despencou em praticamente todas as regiões, tendo como destaque a cidade de General Carneiro, que cravou a mínima de -2,3 °C. Em Curitiba o termômetro chegou a 3,4ºC.

De acordo com a meteorologista Bianca Pinheiro de Angelo, do Simepar, a forte influência do ar polar manteve os termômetros em patamares muito baixos. “As menores temperaturas foram registradas no Centro-Sul do estado, com destaque para General Carneiro, que atingiu -2,3 °C, e Palmas, com -1,1 °C”, explicou.

O frio extremo favoreceu a formação de geada em municípios do Centro-Sul, Sudoeste, Campos Gerais e também na Região Metropolitana de Curitiba. Na capital paranaense, a estação do INMET registrou 3,4 °C, enquanto a do Simepar marcou 3,7 °C. Cidades vizinhas como Fazenda Rio Grande (1,1 °C) e Colombo (0,3 °C) chegaram perto de zero.

Ranking do frio: confira as menores temperaturas desta quarta-feira

As estações do Simepar e do INMET capturaram a intensidade do inverno em todo o território paranaense. Veja as marcas mais impressionantes da madrugada:

General Carneiro (INMET): -2,3 °C

-2,3 °C Palmas (Simepar): -1,1 °C

-1,1 °C Palotina (Simepar): 0,0 °C

0,0 °C Francisco Beltrão (Simepar): 0,2 °C

0,2 °C Colombo (INMET): 0,3 °C

0,3 °C Guarapuava (Simepar): 0,4 °C

0,4 °C Pinhão (Simepar): 0,4 °C

0,4 °C Fazenda Rio Grande (Simepar): 1,1 °C

1,1 °C Lapa (Simepar): 1,5 °C

Com o avanço da manhã e a presença do sol, a radiação solar ajudou a elevar gradualmente as temperaturas, derretendo o gelo acumulado nos campos e canteiros.

Previsão para quinta-feira: nevoeiro no amanhecer e menos geada

Para quem espera uma trégua, a estabilidade atmosférica continua ditando o ritmo do tempo na quinta-feira (09/07). Segundo o Simepar, o padrão meteorológico segue muito semelhante, mantendo o tempo firme e ensolarado. O amanhecer ainda será gelado, mas as temperaturas sobem de forma gradual e mais expressiva ao longo da tarde.

Atenção redobrada para os motoristas nas primeiras horas do dia: há previsão de formação de nevoeiros em praticamente todo o estado durante o início da manhã.

Tem mais previsão de Geada?

Conforme a análise do Simepar, as chances de o fenômeno se repetir com a mesma intensidade diminuem bastante. Se houver registro, o evento deve ocorrer de forma isolada e com intensidade fraca, concentrado estritamente na faixa compreendida entre as cidades de Palmas e União da Vitória.

Estação Temperatura mínima (°C) APPA Antonina (Simepar) 11,8 Altônia (Simepar) 6,4 Antonina (Simepar) 10,8 Apucarana (Simepar) 11,4 Assis Chateaubriand (Simepar) 7,1 Cambará (Simepar) 8,6 Campina da Lagoa (INMET) 5,0 Campo Mourão (Simepar) 3,0 Cândido de Abreu (Simepar) 3,6 Capanema (Simepar) 7,0 Cascavel (Simepar) 2,7 Cerro Azul (Simepar) 8,8 Cianorte (Simepar) 9,4 Cidade Gaúcha (INMET) 4,1 Colombo (INMET) 0,3 Cornélio Procópio (Simepar) 8,8 Cruzeiro do Iguaçu (Simepar) 6,6 Curitiba (INMET) 3,4 Curitiba (Simepar) 3,7 Diamante do Norte (INMET) 9,1 Dois Vizinhos (INMET) 3,2 Fazenda Rio Grande (Simepar) 1,1 Foz do Iguaçu (Simepar) 2,4 Francisco Beltrão (Simepar) 0,2 General Carneiro (INMET) -2,3 Goioerê (INMET) 2,9 Guaíra (Simepar) 3,2 Guarapuava (Simepar) 0,4 Guarapuava – Entre Rios (Simepar) 0,6 Guaraqueçaba (Simepar) 12,2 Guaratuba (Simepar) 11,4 Irati (Simepar) 3,6 Ivaí (INMET) 3,5 Jaguariaíva (Simepar) 2,6 Joaquim Távora (INMET) 6,2 Lapa (Simepar) 1,5 Laranjeiras do Sul (Simepar) 4,4 Loanda (Simepar) 11,7 Londrina (Simepar) 7,7 Marechal Cândido Rondon (INMET) 2,8 Maringá (INMET) 7,7 Maringá (Simepar) 9,7 Morretes (INMET) 9,3 Nova Prata do Iguaçu (Simepar) 6,8 Nova Tebas (INMET) 6,3 Palmas (Simepar) -1,1 Palmas – Horizonte (Simepar) 7,1 Palotina (Simepar) 0,0 Paranaguá (Simepar) 11,8 Paranavaí (Simepar) 7,7 Pato Branco (Simepar) 4,1 Pinhais (Simepar) 1,9 Pinhão (Simepar) 0,4 Planalto (INMET) 4,8 Ponta Grossa (Simepar) 2,0 Santa Helena (Simepar) 3,2 Santa Maria do Oeste (Simepar) 8,3 Santo Antônio da Platina (Simepar) 9,1 São Miguel do Iguaçu (Simepar) 3,8 Telêmaco Borba (Simepar) 2,6 Toledo (Simepar) 1,9 Umuarama (Simepar) 2,3 União da Vitória (Simepar) 2,7 Ventania (INMET) 9,6

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