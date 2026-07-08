Curitiba amanhece com geada intensa e carros cobertos de gelo; veja imagens

O inverno de 2026 mostrou sua força logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (08), trazendo geada em Curitiba e diversas cidades paranaenses. Uma massa de ar frio e seco que avança pelo estado fez as temperaturas despencarem, colorindo de branco paisagens em Curitiba e em praticamente todas as cidades da metade sul do Paraná. A temperatura mínima registrada no Paraná foi em General Carneiro, com -2,3ºC.
Termômetros em queda e carros congelados na capital
Em Curitiba, quem precisou sair cedo de casa enfrentou um frio intenso. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a capital paranaense registrou ,mínima de 3,4ºC.
Apesar do frio intenso, esta não foi a madrugada mais gelada do ano na capital: o recorde de 2026 continua sendo o dia 25 de junho, quando os termômetros despencaram para 2,4°C.
Mesmo assim, o fenômeno da geada foi nítido em vários bairros curitibanos. Moradores registraram uma fina camada de gelo cobrindo o teto e os para-brisas dos carros, além de áreas descampadas, parques e gramados esbranquiçados.
O cenário de geada era esperado para algumas regiões do Paraná. Na terça-feira (07), tanto o Simepar quanto o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) haviam emitido um alerta para o declínio acentuado das temperaturas.
Segundo o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, o resfriamento seguiu o padrão previsto para esta época do ano:
“Madrugada gelada em muitos municípios da metade sul do Paraná. Temperaturas abaixo dos 5°C em várias cidades, condição que favorece a formação de geada; porém, ao mesmo tempo, nevoeiros também são propícios nas áreas em que ainda há muita umidade (como em parte do oeste, no norte e na Região Metropolitana de Curitiba)”, disse o especialista.
A cidade de São José dos Pinhais também registrou o fenômeno. Confira o gramado branquinho na região do bairro Ouro Fino:
Previsão: Como fica o tempo nos próximos dias?
Para quem não é fã do casaco pesado, a boa notícia é que o sol deve aparecer e amenizar o frio ao longo do dia. Na quinta-feira, o ar polar começa a perder força na maior parte do estado.
Confira os detalhes para Curitiba:
|Data
|Mínima
|Máxima
|Condições
|Quarta-feira (08/07)
|4,1°C
|19°C
|Sol e frio à tarde
|Quinta-feira (09/07)
|8°C
|21°C
|Tempo esquenta e o sol predomina
Geada perde força na quinta-feira
O risco de geada diminui significativamente na maior parte do Paraná já a partir de amanhã. O alerta do Simepar para esta quinta-feira (09) fica restrito apenas ao extremo sul do estado, nas áreas mais altas entre os municípios de Palmas e União da Vitória.
|Estação
|Temperatura mínima (°C)
|APPA Antonina (Simepar)
|11,8
|Altônia (Simepar)
|6,4
|Antonina (Simepar)
|10,8
|Apucarana (Simepar)
|11,4
|Assis Chateaubriand (Simepar)
|7,1
|Cambará (Simepar)
|8,6
|Campina da Lagoa (INMET)
|5,0
|Campo Mourão (Simepar)
|3,0
|Cândido de Abreu (Simepar)
|3,6
|Capanema (Simepar)
|7,0
|Cascavel (Simepar)
|2,7
|Cerro Azul (Simepar)
|8,8
|Cianorte (Simepar)
|9,4
|Cidade Gaúcha (INMET)
|4,1
|Colombo (INMET)
|0,3
|Cornélio Procópio (Simepar)
|8,8
|Cruzeiro do Iguaçu (Simepar)
|6,6
|Curitiba (INMET)
|3,4
|Curitiba (Simepar)
|3,7
|Diamante do Norte (INMET)
|9,1
|Dois Vizinhos (INMET)
|3,2
|Fazenda Rio Grande (Simepar)
|1,1
|Foz do Iguaçu (Simepar)
|2,4
|Francisco Beltrão (Simepar)
|0,2
|General Carneiro (INMET)
|-2,3
|Goioerê (INMET)
|2,9
|Guaíra (Simepar)
|3,2
|Guarapuava (Simepar)
|0,4
|Guarapuava – Entre Rios (Simepar)
|0,6
|Guaraqueçaba (Simepar)
|12,2
|Guaratuba (Simepar)
|11,4
|Irati (Simepar)
|3,6
|Ivaí (INMET)
|3,5
|Jaguariaíva (Simepar)
|2,6
|Joaquim Távora (INMET)
|6,2
|Lapa (Simepar)
|1,5
|Laranjeiras do Sul (Simepar)
|4,4
|Loanda (Simepar)
|11,7
|Londrina (Simepar)
|7,7
|Marechal Cândido Rondon (INMET)
|2,8
|Maringá (INMET)
|7,7
|Maringá (Simepar)
|9,7
|Morretes (INMET)
|9,3
|Nova Prata do Iguaçu (Simepar)
|6,8
|Nova Tebas (INMET)
|6,3
|Palmas (Simepar)
|-1,1
|Palmas – Horizonte (Simepar)
|7,1
|Palotina (Simepar)
|0,0
|Paranaguá (Simepar)
|11,8
|Paranavaí (Simepar)
|7,7
|Pato Branco (Simepar)
|4,1
|Pinhais (Simepar)
|1,9
|Pinhão (Simepar)
|0,4
|Planalto (INMET)
|4,8
|Ponta Grossa (Simepar)
|2,0
|Santa Helena (Simepar)
|3,2
|Santa Maria do Oeste (Simepar)
|8,3
|Santo Antônio da Platina (Simepar)
|9,1
|São Miguel do Iguaçu (Simepar)
|3,8
|Telêmaco Borba (Simepar)
|2,6
|Toledo (Simepar)
|1,9
|Umuarama (Simepar)
|2,3
|União da Vitória (Simepar)
|2,7
|Ventania (INMET)
|9,6