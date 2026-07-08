Curitiba amanhece com geada intensa e carros cobertos de gelo; veja imagens

O inverno de 2026 mostrou sua força logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (08), trazendo geada em Curitiba e diversas cidades paranaenses. Uma massa de ar frio e seco que avança pelo estado fez as temperaturas despencarem, colorindo de branco paisagens em Curitiba e em praticamente todas as cidades da metade sul do Paraná. A temperatura mínima registrada no Paraná foi em General Carneiro, com -2,3ºC.

Termômetros em queda e carros congelados na capital

Em Curitiba, quem precisou sair cedo de casa enfrentou um frio intenso. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a capital paranaense registrou ,mínima de 3,4ºC.

Apesar do frio intenso, esta não foi a madrugada mais gelada do ano na capital: o recorde de 2026 continua sendo o dia 25 de junho, quando os termômetros despencaram para 2,4°C.

Mesmo assim, o fenômeno da geada foi nítido em vários bairros curitibanos. Moradores registraram uma fina camada de gelo cobrindo o teto e os para-brisas dos carros, além de áreas descampadas, parques e gramados esbranquiçados.

Carros que “dormiram” no tempo ficaram com o teto com uma uma fina camada de gelo na manhã desta quarta-feira, dia 8 de julho em Curitiba. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná. Frio em Curitiba nesta quarta-feira. Foto: Eduardo Luiz Jlisiewicz/Tribuna do Paraná.

O cenário de geada era esperado para algumas regiões do Paraná. Na terça-feira (07), tanto o Simepar quanto o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) haviam emitido um alerta para o declínio acentuado das temperaturas.

Segundo o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, o resfriamento seguiu o padrão previsto para esta época do ano:

“Madrugada gelada em muitos municípios da metade sul do Paraná. Temperaturas abaixo dos 5°C em várias cidades, condição que favorece a formação de geada; porém, ao mesmo tempo, nevoeiros também são propícios nas áreas em que ainda há muita umidade (como em parte do oeste, no norte e na Região Metropolitana de Curitiba)”, disse o especialista.

A cidade de São José dos Pinhais também registrou o fenômeno. Confira o gramado branquinho na região do bairro Ouro Fino:

Gramado em São José dos Pinhais teve registro de geada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Foto: Colaboração/Rafael Garbos/Tribuna do Paraná

Previsão: Como fica o tempo nos próximos dias?

Para quem não é fã do casaco pesado, a boa notícia é que o sol deve aparecer e amenizar o frio ao longo do dia. Na quinta-feira, o ar polar começa a perder força na maior parte do estado.

Confira os detalhes para Curitiba:

Data Mínima Máxima Condições Quarta-feira (08/07) 4,1°C 19°C Sol e frio à tarde Quinta-feira (09/07) 8°C 21°C Tempo esquenta e o sol predomina

Geada perde força na quinta-feira

O risco de geada diminui significativamente na maior parte do Paraná já a partir de amanhã. O alerta do Simepar para esta quinta-feira (09) fica restrito apenas ao extremo sul do estado, nas áreas mais altas entre os municípios de Palmas e União da Vitória.

Estação Temperatura mínima (°C) APPA Antonina (Simepar) 11,8 Altônia (Simepar) 6,4 Antonina (Simepar) 10,8 Apucarana (Simepar) 11,4 Assis Chateaubriand (Simepar) 7,1 Cambará (Simepar) 8,6 Campina da Lagoa (INMET) 5,0 Campo Mourão (Simepar) 3,0 Cândido de Abreu (Simepar) 3,6 Capanema (Simepar) 7,0 Cascavel (Simepar) 2,7 Cerro Azul (Simepar) 8,8 Cianorte (Simepar) 9,4 Cidade Gaúcha (INMET) 4,1 Colombo (INMET) 0,3 Cornélio Procópio (Simepar) 8,8 Cruzeiro do Iguaçu (Simepar) 6,6 Curitiba (INMET) 3,4 Curitiba (Simepar) 3,7 Diamante do Norte (INMET) 9,1 Dois Vizinhos (INMET) 3,2 Fazenda Rio Grande (Simepar) 1,1 Foz do Iguaçu (Simepar) 2,4 Francisco Beltrão (Simepar) 0,2 General Carneiro (INMET) -2,3 Goioerê (INMET) 2,9 Guaíra (Simepar) 3,2 Guarapuava (Simepar) 0,4 Guarapuava – Entre Rios (Simepar) 0,6 Guaraqueçaba (Simepar) 12,2 Guaratuba (Simepar) 11,4 Irati (Simepar) 3,6 Ivaí (INMET) 3,5 Jaguariaíva (Simepar) 2,6 Joaquim Távora (INMET) 6,2 Lapa (Simepar) 1,5 Laranjeiras do Sul (Simepar) 4,4 Loanda (Simepar) 11,7 Londrina (Simepar) 7,7 Marechal Cândido Rondon (INMET) 2,8 Maringá (INMET) 7,7 Maringá (Simepar) 9,7 Morretes (INMET) 9,3 Nova Prata do Iguaçu (Simepar) 6,8 Nova Tebas (INMET) 6,3 Palmas (Simepar) -1,1 Palmas – Horizonte (Simepar) 7,1 Palotina (Simepar) 0,0 Paranaguá (Simepar) 11,8 Paranavaí (Simepar) 7,7 Pato Branco (Simepar) 4,1 Pinhais (Simepar) 1,9 Pinhão (Simepar) 0,4 Planalto (INMET) 4,8 Ponta Grossa (Simepar) 2,0 Santa Helena (Simepar) 3,2 Santa Maria do Oeste (Simepar) 8,3 Santo Antônio da Platina (Simepar) 9,1 São Miguel do Iguaçu (Simepar) 3,8 Telêmaco Borba (Simepar) 2,6 Toledo (Simepar) 1,9 Umuarama (Simepar) 2,3 União da Vitória (Simepar) 2,7 Ventania (INMET) 9,6

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