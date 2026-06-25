Curitiba bate recorde de dia mais frio do ano nesta quinta. Mínima no PR foi de -4,8ºC

O inverno mostrou sua força máxima no Paraná nesta quinta-feira (25), dia mais frio do ano em Curitiba: 2,4ºC, segundo o Simepar. Impulsionada por uma intensa massa de ar polar, a madrugada e o amanhecer registraram temperaturas congelantes em praticamente todas as regiões paranaenses, provocando quebra de recordes e formação de geada.

O grande destaque do dia ficou para a capital. Curitiba registrou o dia mais frio do ano até agora, com os termômetros marcando 2,4°C na estação do Simepar e 2,3°C na estação do INMET. De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, o frio na capital só não foi ainda mais rigoroso devido às condições atmosféricas: “Houve presença de alguns nevoeiros aqui na região metropolitana de Curitiba, o que acaba impedindo ou dificultando a formação de geadas”, explicou .

Apesar de o nevoeiro ter freado a geada na capital, o especialista destaca que a dinâmica de recordes se repetiu no interior. “Essa condição, de dia mais frio do ano até então, também foi observada em outras cidades da região metropolitana de Curitiba, no Centro-Sul, especialmente Palmas, General Carneiro, União da Vitória, no Sudoeste, também região de Francisco Beltrão”, explicou Braun.

Termômetros abaixo de zero e alerta de geada

O extremo sul do estado concentrou as menores temperaturas do Paraná. A mínima mais baixa foi registrada em General Carneiro, onde a estação do INMET marcou impressionantes -4,8°C. Palmas também teve uma madrugada gélida, atingindo -3,5°C. “Na região Sul, o destaque para as temperaturas negativas, com valores abaixo de menos 3 graus, tanto em Palmas quanto em General Carneiro”, pontuou o meteorologista do Simepar.

Outras cidades como Pinhão (-1,5°C), Guarapuava (-1,4°C), Francisco Beltrão (-1,2°C), Palotina (-0,9°C) e Lapa (-0,1°C) também ficaram abaixo de zero.

Diante do frio extremo, o Simepar emitiu um alerta de geada cobrindo toda a metade sul do Paraná. O mapa de avisos apontou o extremo sul com risco de intensidade forte, a faixa logo acima com intensidade moderada, e a região central junto a Curitiba com intensidade fraca. Entre o Oeste e o Sudoeste, o fenômeno ocorreu de forma mais ampla.

Para o decorrer desta quinta-feira, a tendência é que a nebulosidade perca força gradualmente em alguns setores, permitindo que o sol apareça, embora o Norte ainda apresente variação de nuvens.

Destaques das Temperaturas e Previsão do Tempo

A tabela abaixo resume os principais dados meteorológicos desta quinta-feira:

Estação Temperatura Mínima (°C) APPA Antonina (Simepar) 8,0 Altônia (Simepar) 4,9 Antonina (Simepar) 8,5 Apucarana (Simepar) 7,4 Assis Chateaubriand (Simepar) 5,8 Cambará (Simepar) 8,6 Campina da Lagoa (INMET) 3,4 Campo Mourão (Simepar) 3,7 Candido De Abreu (Simepar) 4,7 Capanema (Simepar) 0,5 Cascavel (Simepar) 1,6 Cerro Azul (Simepar) 6,6 Cianorte (Simepar) 6,6 Cidade Gaúcha (INMET) 5,2 Colombo (INMET) 0,8 Cornélio Procópio (Simepar) 7,5 Cruzeiro Do Iguaçu (Simepar) 1,7 Curitiba (INMET) 2,3 Curitiba (Simepar) 2,4 Dois Vizinhos (INMET) 1,0 Fazenda Rio Grande (Simepar) 0,4 Foz do Iguaçu (Simepar) 1,2 Francisco Beltrão (Simepar) -1,2 General Carneiro (INMET) -4,8 General Carneiro (Simepar) -0,8 Goioerê (INMET) 3,0 Guaira (Simepar) 2,5 Guarapuava (Simepar) -1,4 Guarapuava – Entre Rios (Simepar) -0,4 Guaraqueçaba (Simepar) 8,0 Guaratuba (Simepar) 9,5 Irati (Simepar) 1,2 Ivaí (INMET) 2,9 Jaguariaiva (Simepar) 4,5 Japira (INMET) 8,2 Joaquim Távora (INMET) 7,8 Lapa (Simepar) -0,1 Laranjeiras Do Sul (Simepar) 1,7 Loanda (Simepar) 8,7 Londrina (Simepar) 5,8 Marechal Cândido Rondon (INMET) 4,3 Maringá (INMET) 7,2 Maringá (Simepar) 7,3 Morretes (INMET) 7,2 Nova Prata do Iguaçu (Simepar) 3,9 Nova Tebas (INMET) 4,5 Palmas (Simepar) -3,5 Palotina (Simepar) -0,9 Paranaguá (Simepar) 9,6 Paranavaí (Simepar) 9,2 Pato Branco (Simepar) 0,3 Pinhais (Simepar) 1,3 Pinhão (Simepar) -1,5 Ponta Grossa (Simepar) 3,3 Santa Helena (Simepar) 0,9 Santa Maria Do Oeste (Simepar) 2,5 São Miguel do Iguaçu (Simepar) 2,9 Telêmaco Borba (Simepar) 4,1 Toledo (Simepar) 0,1 Ubiratã (Simepar) 3,7 Umuarama (Simepar) 2,2 União da Vitória (Simepar) -0,2 Ventania (INMET) 6,3

Previsão do tempo para sexta-feira (26/06)

O amanhecer de sexta-feira ainda será gelado em todo o estado, mantendo as temperaturas abaixo dos 10°C em geral, com marcas próximas de 0°C ou até negativas no Sudoeste e Centro-Sul.

No entanto, as características do tempo começam a mudar:

Geada: A chance de ocorrência do fenômeno diminui. Segundo o Simepar, o risco será menor, focado em intensidade moderada no extremo sul e de intensidade fraca em áreas entre Guarapuava e Pato Branco.

Nebulosidade e Chuva: O sol deve aparecer menos no Leste paranaense (incluindo Curitiba e os Campos Gerais), onde a nebulosidade e nuvens baixas deixam a sensação de frio persistente mesmo à tarde. Além disso, pancadas de chuva isoladas estão previstas para o Norte e Noroeste entre a tarde e a noite, embora sem expectativa de tempestades. Na faixa norte, o clima esquenta um pouco mais, com máximas superando ligeiramente os 20°C.