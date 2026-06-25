Curitiba bate recorde de dia mais frio do ano nesta quinta. Mínima no PR foi de -4,8ºC

O inverno mostrou sua força máxima no Paraná nesta quinta-feira (25), dia mais frio do ano em Curitiba: 2,4ºC, segundo o Simepar. Impulsionada por uma intensa massa de ar polar, a madrugada e o amanhecer registraram temperaturas congelantes em praticamente todas as regiões paranaenses, provocando quebra de recordes e formação de geada.
O grande destaque do dia ficou para a capital. Curitiba registrou o dia mais frio do ano até agora, com os termômetros marcando 2,4°C na estação do Simepar e 2,3°C na estação do INMET. De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, o frio na capital só não foi ainda mais rigoroso devido às condições atmosféricas: “Houve presença de alguns nevoeiros aqui na região metropolitana de Curitiba, o que acaba impedindo ou dificultando a formação de geadas”, explicou .
Apesar de o nevoeiro ter freado a geada na capital, o especialista destaca que a dinâmica de recordes se repetiu no interior. “Essa condição, de dia mais frio do ano até então, também foi observada em outras cidades da região metropolitana de Curitiba, no Centro-Sul, especialmente Palmas, General Carneiro, União da Vitória, no Sudoeste, também região de Francisco Beltrão”, explicou Braun.
Termômetros abaixo de zero e alerta de geada
O extremo sul do estado concentrou as menores temperaturas do Paraná. A mínima mais baixa foi registrada em General Carneiro, onde a estação do INMET marcou impressionantes -4,8°C. Palmas também teve uma madrugada gélida, atingindo -3,5°C. “Na região Sul, o destaque para as temperaturas negativas, com valores abaixo de menos 3 graus, tanto em Palmas quanto em General Carneiro”, pontuou o meteorologista do Simepar.
Outras cidades como Pinhão (-1,5°C), Guarapuava (-1,4°C), Francisco Beltrão (-1,2°C), Palotina (-0,9°C) e Lapa (-0,1°C) também ficaram abaixo de zero.
Diante do frio extremo, o Simepar emitiu um alerta de geada cobrindo toda a metade sul do Paraná. O mapa de avisos apontou o extremo sul com risco de intensidade forte, a faixa logo acima com intensidade moderada, e a região central junto a Curitiba com intensidade fraca. Entre o Oeste e o Sudoeste, o fenômeno ocorreu de forma mais ampla.
Para o decorrer desta quinta-feira, a tendência é que a nebulosidade perca força gradualmente em alguns setores, permitindo que o sol apareça, embora o Norte ainda apresente variação de nuvens.
Destaques das Temperaturas e Previsão do Tempo
A tabela abaixo resume os principais dados meteorológicos desta quinta-feira:
|Estação
|Temperatura Mínima (°C)
|APPA Antonina (Simepar)
|8,0
|Altônia (Simepar)
|4,9
|Antonina (Simepar)
|8,5
|Apucarana (Simepar)
|7,4
|Assis Chateaubriand (Simepar)
|5,8
|Cambará (Simepar)
|8,6
|Campina da Lagoa (INMET)
|3,4
|Campo Mourão (Simepar)
|3,7
|Candido De Abreu (Simepar)
|4,7
|Capanema (Simepar)
|0,5
|Cascavel (Simepar)
|1,6
|Cerro Azul (Simepar)
|6,6
|Cianorte (Simepar)
|6,6
|Cidade Gaúcha (INMET)
|5,2
|Colombo (INMET)
|0,8
|Cornélio Procópio (Simepar)
|7,5
|Cruzeiro Do Iguaçu (Simepar)
|1,7
|Curitiba (INMET)
|2,3
|Curitiba (Simepar)
|2,4
|Dois Vizinhos (INMET)
|1,0
|Fazenda Rio Grande (Simepar)
|0,4
|Foz do Iguaçu (Simepar)
|1,2
|Francisco Beltrão (Simepar)
|-1,2
|General Carneiro (INMET)
|-4,8
|General Carneiro (Simepar)
|-0,8
|Goioerê (INMET)
|3,0
|Guaira (Simepar)
|2,5
|Guarapuava (Simepar)
|-1,4
|Guarapuava – Entre Rios (Simepar)
|-0,4
|Guaraqueçaba (Simepar)
|8,0
|Guaratuba (Simepar)
|9,5
|Irati (Simepar)
|1,2
|Ivaí (INMET)
|2,9
|Jaguariaiva (Simepar)
|4,5
|Japira (INMET)
|8,2
|Joaquim Távora (INMET)
|7,8
|Lapa (Simepar)
|-0,1
|Laranjeiras Do Sul (Simepar)
|1,7
|Loanda (Simepar)
|8,7
|Londrina (Simepar)
|5,8
|Marechal Cândido Rondon (INMET)
|4,3
|Maringá (INMET)
|7,2
|Maringá (Simepar)
|7,3
|Morretes (INMET)
|7,2
|Nova Prata do Iguaçu (Simepar)
|3,9
|Nova Tebas (INMET)
|4,5
|Palmas (Simepar)
|-3,5
|Palotina (Simepar)
|-0,9
|Paranaguá (Simepar)
|9,6
|Paranavaí (Simepar)
|9,2
|Pato Branco (Simepar)
|0,3
|Pinhais (Simepar)
|1,3
|Pinhão (Simepar)
|-1,5
|Ponta Grossa (Simepar)
|3,3
|Santa Helena (Simepar)
|0,9
|Santa Maria Do Oeste (Simepar)
|2,5
|São Miguel do Iguaçu (Simepar)
|2,9
|Telêmaco Borba (Simepar)
|4,1
|Toledo (Simepar)
|0,1
|Ubiratã (Simepar)
|3,7
|Umuarama (Simepar)
|2,2
|União da Vitória (Simepar)
|-0,2
|Ventania (INMET)
|6,3
Previsão do tempo para sexta-feira (26/06)
O amanhecer de sexta-feira ainda será gelado em todo o estado, mantendo as temperaturas abaixo dos 10°C em geral, com marcas próximas de 0°C ou até negativas no Sudoeste e Centro-Sul.
No entanto, as características do tempo começam a mudar:
Geada: A chance de ocorrência do fenômeno diminui. Segundo o Simepar, o risco será menor, focado em intensidade moderada no extremo sul e de intensidade fraca em áreas entre Guarapuava e Pato Branco.
Nebulosidade e Chuva: O sol deve aparecer menos no Leste paranaense (incluindo Curitiba e os Campos Gerais), onde a nebulosidade e nuvens baixas deixam a sensação de frio persistente mesmo à tarde. Além disso, pancadas de chuva isoladas estão previstas para o Norte e Noroeste entre a tarde e a noite, embora sem expectativa de tempestades. Na faixa norte, o clima esquenta um pouco mais, com máximas superando ligeiramente os 20°C.