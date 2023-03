A JetSMART, companhia aérea low cost, solicitou autorização para lançar 21 novas rotas internacionais saindo de Lima e outras cinco cidades peruanas. Entre os destinos solicitados estão Curitiba e Foz do Iguaçu.

O pedido feito à autoridade aeronáutica peruana inclui serviços regulares para o Brasil, com voos diários de Lima para as cidades paranaenses e outros nove destinos brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre.

+ Leia mais: Estádio Couto Pereira se consolida como palco de megashows internacionais de Curitiba

Por enquanto não há previsão de quando os voos podem começar, dependendo da autorização e da disponibilidade de aviões da empresa para operar as rotas.

Hoje a JetSMART voa duas vezes por semana entre Foz do Iguaçu e Santiago, no Chile. A companhia ainda tem rota para o Rio de Janeiro e iniciará a ligação com São Paulo em abril, ambas para Santiago.