Cervejas artesanais do Paraná conquistam selo de indicação geográfica

As cervejas artesanais de Guarapuava acabam de ganhar um reconhecimento inédito no Brasil. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu à produção cervejeira do município o registro de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência (IP).

A decisão foi publicada nesta terça-feira (4) na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2.900. O registro é referente às cervejas artesanais produzidas no território de Guarapuava e tem como requerente a Associação das Cervejarias de Guarapuava (Guaracerva).

Segundo a associação, trata-se da primeira Indicação Geográfica concedida no Brasil para cervejas artesanais. O reconhecimento também transforma Guarapuava em um dos territórios brasileiros oficialmente associados à produção de uma bebida por sua origem, tradição e reputação.

A conquista foi recebida com comemoração pela presidente da Guaracerva, Larissa Vier, proprietária da cervejaria Água do Monge.

“Muita alegria e orgulho para a nossa cidade. Receber esse reconhecimento com as nossas cervejas é muito gratificante”, afirma.

O que muda com a Indicação Geográfica?

A Indicação Geográfica é um instrumento de propriedade intelectual usado para reconhecer produtos cuja origem está relacionada à sua reputação, tradição ou determinadas características. Além de proteger a identidade territorial, o registro pode agregar valor, abrir mercados e fortalecer a economia da região.

No caso de Guarapuava, o registro concedido é uma Indicação de Procedência. Essa modalidade reconhece o município como território conhecido pela produção das cervejas artesanais. A nova IG recebeu o número 167 no Brasil e é a 28ª ligada ao Paraná, segundo a Guaracerva.

Para os produtores, a expectativa é que o reconhecimento aumente a visibilidade das cervejas de Guarapuava, inclusive fora do Paraná.

“Acredito que as cervejas terão mais visibilidade, atrairão mais turistas para a cidade e irão abrir portas de negócios em âmbito nacional”, afirma Larissa.

Da cevada ao copo

A relação de Guarapuava com a cerveja começa muito antes das cervejarias. O município é reconhecido nacionalmente pela produção de cevada e malte, matérias-primas fundamentais para a fabricação da bebida.

Em 2024, Guarapuava recebeu oficialmente o título de Capital Nacional da Cevada e do Malte, por meio da Lei 14.956/24. Dados do IBGE apontam que o município respondeu, em média, por 20% da produção brasileira de cevada entre 2012 e 2021.

A produção é especialmente forte no distrito de Entre Rios, onde a tradição agrícola trazida por imigrantes europeus ajudou a consolidar a cultura da cevada. A região também abriga uma das principais estruturas de produção de malte do país.

O Paraná, por sua vez, lidera a produção brasileira de cevada. Em 2020, o Estado respondeu por 72% da produção nacional do grão, segundo dados do IBGE citados pelo Governo do Paraná. É justamente essa cadeia que, segundo Larissa, ajuda a diferenciar a produção cervejeira local.

“Vem desde o princípio, com a plantação da cevada no campo, industrialização do malte e produção das próprias cervejas”, explica Larissa.

A cidade também acumula reconhecimento pela qualidade das bebidas produzidas por suas cervejarias, inclusive em premiações nacionais e internacionais.

Nove cervejarias de Guarapuava, incluindo a Irmandade (foto), estão agora sob o selo de Indicação Geográfica. (Foto: Divulgação / Cervejaria Água do Monge)

Nove cervejarias e R$ 2,5 milhões por mês

Atualmente, a Guaracerva reúne nove cervejarias artesanais de Guarapuava. São empresas de pequeno porte, classificadas pela presidente da associação como micro e nano cervejarias. Juntas, elas geram aproximadamente 150 empregos diretos e movimentam cerca de R$ 2,5 milhões por mês, segundo estimativa da entidade.

Entre as cervejarias associadas estão Água do Monge, Metgerbier, Jordana, Hank Bier, Irmandade, Heimdall, Suábia, Over Beer e Donau Bier.

A associação foi criada justamente para fortalecer o setor e buscar o reconhecimento da produção local. O pedido de Indicação Geográfica foi protocolado no INPI em maio de 2025. O processo envolveu levantamento histórico e técnico sobre a relação entre o produto e o território. Com o selo agora concedido, a expectativa é transformar a tradição cervejeira em uma nova frente de desenvolvimento para Guarapuava.

Além de diferenciar as cervejas produzidas na cidade, a IG pode ajudar a ampliar a presença dos rótulos em outros mercados e fortalecer o turismo cervejeiro e gastronômico no município.

As cervejas artesanais de Guarapuava são as primeiras do setor cervejeiro no Brasil a conquistar o selo de Indicação Geográfica. (Foto: Divulgação / Cervejaria Irmandade)