A suspeita de infecção por coronavírus em menino de 7 anos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi totalmente descartada sexta-feira (14). Após o descarte em exames preliminares do Laboratório Central do Estado (Lacen), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, também descartou a suspeita em exames mais detalhados. O Brasil segue sem nenhum caso de coronavírus confirmado.

A criança que teve a suspeita descartada esteve no sul da China e retornou ao Brasil no dia 30 de janeiro. No dia 6 de fevereiro, passou por avaliações médicas, pois apresentava tosse e febre.

“O Estado está atento e vigilante, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e alinhados para detectar e agir em qualquer suspeita de coronavírus. Com mais um caso descartado, não temos suspeitas da doença no Paraná”, afirma o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

O vírus já vitimou mais de 1500 pessoas na China e três em outros países. Neste sábado (15), a França confirmou a primeira morte: um turista chinês de 80 anos. Este é o primeiro caso de morte fora da Ásia.

Combate ao vírus

Este foi o quarto caso descartado de coronavírus no Paraná. Mesmo sem nenhum caso confirmado, a Secretaria Estadual de Saúde alerta para os sintomas. Pessoas com dificuldades respiratórias, incluindo tosse, febre e que tenham ido para a China nos últimos 14 meses ou tenham tido contato com alguém suspeito devem procurar o serviço público de saúde.

Ao todo, 60 hospitais de urgência e emergência estão preparados para atender casos da doença. Oitos destes hospitais são estratégicos: o Hospital do Trabalhador, em Curitiba; Hospital Universitário e Hospital São Lucas, em Cascavel; Hospital Universitário de Londrina; Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá; Hospital Universitário de Ponta Grossa; Hospital Municipal de Foz do Iguaçu; e o Hospital Regional de Maringá.

Como se prevenir do coronavírus

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).