Não é de hoje que o desenho Os Simpsons é famoso por ‘prever o futuro’. Os casos mais famosos são a vitória de Donald Trump nas eleições, a derrota do Brasil na copa e até a compra da Fox pela Disney!

Mas o que chamou a atenção desta vez foi um episódio da quarta temporada da série, lançado em 1993, quando internautas sugerem ter relação com o surto do novo coronavírus, doença que se alastrou em Wuhan, na China.

No episódio chamado Marge vai para a Cadeia (Marge in Chains) a cidade de Springfield sofreu um surto de uma gripe chamada ‘Osaka Flu’, que foi transmitida em caixas de sucos vinda do Japão.

Mesmo podendo ser qualquer doença via respiratória, internautas acreditam que mais uma vez a animação Os Simpsons previram o futuro. Assista a um trecho do episódio abaixo: