Com casos já confirmados fora da China, o alerta do risco de uma epidemia global de coronavírus aumenta. Em Curitiba, um dos dois casos suspeitos foi descartado nesta quinta-feira (29). Entretanto, uma mulher internada no Hospital de Clínicas segue em observação. Ambos os pacientes estiveram na China recentemente.

+Leia também! “Não há motivo para pânico”, ressalta secretário de Saúde sobre coronavirus no Paraná

Para conter a chegada da doença em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) elaborou uma nota com informações técnicas sobre o coronavírus para ser seguida em unidades de saúde, clínicas e hospitais.

LEIA+ Novos casos apontam para circulação do coronavírus fora do território chinês

Quais os sintomas do novo coronavírus?

Os sintomas podem parecer com uma gripe ou resfriado, o que dificulta o diagnóstico. Por isso a saúde pública orienta que quem esteve na China recentemente, principalmente na cidade Wuhan, epicentro da doença, comunique os profissionais de saúde. “Informar a possibilidade de exposição ao vírus é fundamental para a avaliação do caso, uma vez que são sintomas semelhantes a outras doenças respiratórias”, explica diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

+Fuja da cilada! Quatro passos para você não cair nas fake news sobre o coronavírus

Os sinais comuns da infecção incluem febre, tosse e dificuldade para respirar. Nos casos mais severos, a infecção pode evoluir para pneumonia. A transmissão ocorre de como na gripe e outros vírus respiratórios, através de gotículas respiratórias, por tosses e espirros em curta distância, ou contato com objetos contaminados pelo vírus.

Confira dicas de prevenção