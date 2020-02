A suspeita de infecção por coronavírus em menino de 7 anos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foi totalmente descartada sexta-feira (14). Após o descarte em exames preliminares do Laboratório Central do Estado (Lacen), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, também descartou a suspeita em exames mais detalhados. O Brasil segue sem nenhum caso de coronavírus confirmado.

A criança que teve a suspeita descartada esteve no sul da China e retornou ao Brasil no dia 30 de janeiro. No dia 6 de fevereiro, passou por avaliações médicas, pois apresentava tosse e febre.

“O Estado está atento e vigilante, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e alinhados para detectar e agir em qualquer suspeita de coronavírus. Com mais um caso descartado, não temos suspeitas da doença no Paraná”, afirma o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

O vírus já vitimou mais de 1500 pessoas na China e três em outros países. Neste sábado (15), a França confirmou a primeira morte: um turista chinês de 80 anos. Este é o primeiro caso de morte fora da Ásia.

Combate ao vírus

Este foi o quarto caso descartado de coronavírus no Paraná. Mesmo sem nenhum caso confirmado, a Secretaria Estadual de Saúde alerta para os sintomas. Pessoas com dificuldades respiratórias, incluindo tosse, febre e que tenham ido para a China nos últimos 14 meses ou tenham tido contato com alguém suspeito devem procurar o serviço público de saúde.

Ao todo, 60 hospitais de urgência e emergência estão preparados para atender casos da doença. Oitos destes hospitais são estratégicos: o Hospital do Trabalhador, em Curitiba; Hospital Universitário e Hospital São Lucas, em Cascavel; Hospital Universitário de Londrina; Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá; Hospital Universitário de Ponta Grossa; Hospital Municipal de Foz do Iguaçu; e o Hospital Regional de Maringá.

Como se prevenir do coronavírus