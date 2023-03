A Renault do Brasil, como parte de sua estratégia elétrica no país, reestruturou seu Centro de Distribuição de peças em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, criando uma área dedicada para peças de reposição de veículos elétricos comercializados no país.

A operação permite a entrega de peças de veículos elétricos, em até um dia útil, para todas as capitais do Brasil. No caso de baterias, o prazo de envio se dá em até três dias úteis.

Centro de Distribuição de peças da Renault em Quatro Barras. Foto: Divulgação/Renault

Nesta nova área, são armazenados 7,1 mil componentes de diferentes modelos 100% elétricos Kwid E-Tech, Zoe E-Tech e Kangoo E-Tech, totalizando mais de 170 mil peças disponíveis para envio imediato para qualquer local do Brasil. Com o novo espaço, a Renault mantém uma estratégia de estoque que garante uma cobertura constante de seis meses de demanda da rede de concessionários.

O espaço de armazenamento dos componentes para veículos elétricos também recebeu cuidados especiais, seguindo todos os padrões da marca Renault na França, com área dedicada, isolada, controle de temperatura e sistema de segurança exclusivo, enquanto os colaboradores receberam treinamento específico para manuseio dos componentes.

“Desenvolvemos uma cesta básica para cada veículo elétrico, com itens de maior giro, que engloba também componentes afetados em colisões leves. Essa lista de componentes foi incorporada ao estoque do concessionário, com disponibilidade imediata e com reposição automática. Os demais itens ficam disponíveis em nosso centro de distribuição, na área dedicada a veículos elétricos, podendo ser enviada para qualquer local do Brasil, incluindo baterias de tração e seus módulos”, explica o diretor de pós-venda da Renault do Brasil, Arnaud Morebrum.

A Renault do Brasil comercializa a linha E-Tech 100% elétrica em suas 274 concessionárias em todo o Brasil. E, nas unidades com oficinas (259), é possível realizar revisões e manutenções regulares dos veículos 100% elétricos da marca.

