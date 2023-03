Campanha da gripe começa em abril: Paraná quer vacinar 4,6 milhões

A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 10 de abril, no Paraná. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a imunização é para os grupos prioritários que totalizam 4,6 milhões de pessoas. O objetivo é imunizar para reduzir complicações, internações e a mortalidade por doenças decorrentes da influenza.

Quem recebe a vacina são as crianças de seis meses a seis anos de idade, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente.

LEIA TAMBÉM:

>> “Escolhemos qual bebê precisa mais”, estoque baixo de leite preocupa UTI de Curitiba

>> Vale-refeição dura apenas 11 dias por mês no Brasil, revela pesquisa

Além desses, está prevista também a vacinação das forças de segurança, salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade.

Na campanha de 2022, o Paraná vacinou 3.813.727 pessoas. O número representa 69% do público-alvo. As puérperas foram as menos protegidas contra o vírus, com menos da metade do público esperado. Em seguida, estão as gestantes, com 55%, e os povos indígenas, com 88%.

“Existe um grande potencial de transmissão do vírus, principalmente a partir de agora, em que as temperaturas sofrem alterações. Por isso, a aplicação da vacina nas pessoas elencadas para a campanha faz toda a diferença no diagnóstico, trazendo mais tranquilidade e segurança às pessoas”, afirmou o secretário de estado da saúde, César Neves.

A expectativa é que o Paraná receba as primeiras doses nesta quarta-feira (22). Serão 388 mil imunizantes. Na sequência, eles são encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para a contagem e distribuição. A campanha vai até o dia 31 de maio.

Veja que incrível