Caminhão tomba no Paraná e saqueadores enchem carro com peças de carne

O tombamento de um caminhão carregado com 25 toneladas de carne na manhã de domingo (12) em Realeza, na região sudoeste do Paraná, gerou uma imagem impressionante: saqueadores saíram abraçadas com grandes pedaços de carne.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cerca de cinco toneladas foram furtadas por pessoas que passavam pelo local do acidente. Imagens que circulam pela internet mostram pessoas guardando a carne em grande quantidade em carros estacionados às margens da PR-281.

A ocorrência inicial foi do acidente em que o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e tombou no trevo de acesso à cidade. O homem não precisou de atendimento médico. O local foi sinalizado e na sequência, o motorista acompanhou os policiais a uma unidade policial para realização de boletim de ocorrência (B.O.).

No começo da tarde, foi pedido o acionamento de seguro da carga e guincho, mas a PRE acabou sendo comunicada de que a carga estava sendo saqueada. Uma equipe foi direcionada e quando chegou no local constatou uma “galera” saqueado a carga.

Ao perceberem a viatura, as pessoas começaram a fugir com os carros ou a pé. Ninguém foi preso, no entanto, os policiais anotaram as placas de veículos.