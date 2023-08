A tranquilidade de Coronel Vivida, na região sudoeste do Paraná, foi interrompida na noite de quinta-feira (24) com um caminhão desgovernado. O veículo gigante atingiu 23 carros em uma rua central da cidade. Uma pessoa ficou ferida. Um verdadeiro strike na rua da cidade.

De acordo com o motorista do caminhão que estava carregado com 30 toneladas de farelo de soja, faltou freio quando ele descia a Rua Romário Martins. Ao colidir com os veículos que estavam estacionados, a carga de farelo se esparramou na rua toda.

A pessoa que ficou ferida foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com suspeita de fratura na perna. O caminhão foi carregado em Guarapuava, na região central do estado, e tinha como destino Itapejara D’Oeste, no sudoeste.

Fotos: Reprodução/G1.

