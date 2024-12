Cães ajudam a apreender quase 3 toneladas de drogas no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os fiéis amigos de quatro patas da Polícia Civil do Paraná (PCPR) tiveram um ano de trabalho intenso em 2024. Os cães do Núcleo de Operações com Cães (NOC) foram responsáveis pela localização de impressionantes 2,8 toneladas de drogas em todo o estado.

Atuando em diversas frentes, os animais participaram de 892 ocorrências, contribuindo para a prisão em flagrante de 467 pessoas e a apreensão de 110 armas de fogo. Esses números demonstram a eficácia do trabalho conjunto entre policiais e seus parceiros caninos.

O NOC, que completou 13 anos em 2024, é uma unidade especializada da PCPR que oferece suporte a todas as operações policiais no estado. Com bases em Curitiba, Londrina, Maringá, Pato Branco, Cascavel e Foz do Iguaçu, o núcleo está estrategicamente posicionado para atender às demandas em todo o Paraná.

Treinamento rigoroso

Atualmente, o NOC conta com 18 cães altamente treinados. Esses animais passam por um rigoroso processo de adestramento contínuo, preparando-os para detectar drogas, armas e munições em diversas situações. Os treinamentos simulam cenários reais, garantindo que os cães estejam prontos para agir em operações policiais.

A delegada-chefe da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Ana Cristina Ferreira, ressalta a importância do trabalho dos cães: “Os resultados obtidos pelo NOC em 2024 comprovam a relevância desse trabalho e a necessidade de continuarmos investindo na capacitação, no treinamento e na ampliação da atuação do núcleo”.

Operações de destaque

Os cães do NOC tiveram participação crucial em diversas operações policiais ao longo do ano. Em junho, auxiliaram na maior operação da PCPR em 2024, que resultou na prisão de 98 pessoas e na apreensão de R$ 116 mil em dinheiro.

Em agosto, os animais foram fundamentais na localização de entorpecentes durante uma ação que prendeu 54 pessoas ligadas a uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Já em outubro, os cães ajudaram a encontrar drogas e armas em uma operação que capturou 35 integrantes de uma quadrilha que movimentou mais de R$ 13 milhões nos últimos três anos.

Aproximação com a comunidade

Além do trabalho policial, os cães do NOC também desempenham um importante papel na aproximação entre a polícia e a comunidade. Eles participaram de diversas edições do programa PCPR na Comunidade, realizando demonstrações de faro de drogas para o público.

Os animais também estiveram presentes em campanhas de combate ao uso de entorpecentes, como a do Junho Branco, que alcançou mais de 5 mil pessoas em todo o Paraná em 2024. A presença dos cães nessas ações educativas desperta o interesse do público, especialmente das crianças, reforçando a importância da luta contra as drogas.

Com sua atuação eficiente e versátil, os cães do NOC provam ser aliados indispensáveis no combate ao crime e na construção de uma relação mais próxima entre a polícia e a sociedade paranaense.