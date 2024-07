Um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (05) envolvendo dois caminhões e um carro na BR-277, em Candói, na região central do Paraná, resultou na morte de quatro pessoas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões acabou tendo uma pane mecânica e estava parado na terceira pista, sentido Curitiba, sinalizado. Um carro que estava com seis ocupantes bateu na traseira do caminhão e, na sequência, outro caminhão que estava no sentido contrário bateu de frente com o veículo pesado.

Além das quatro mortes, outras duas pessoas tiveram ferimentos graves e uma leve. Todas foram encaminhadas para um hospital da região.

A pista chegou a ficar totalmente interditada nos dois sentidos, mas já foram liberadas.

Dois caminhões e um carro se envolveram no acidente. Foto: Reprodução/RPC.

