Bombeiros encontram corpo de mulher desaparecida após chuvarada

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã deste domingo (09) o corpo de uma mulher que desapareceu após as fortes chuvas que atingiram o litoral do Paraná entre a noite de sexta-feira (07) e madrugada de sábado (08). A vítima foi localizada na região de Limeira, em Guaratuba.

Além da mulher, o corpo de um homem que também desapareceu após o temporal foi localizado no sábado (08), em Guaratuba. Assim como a mulher, ele estava em Limeira. As causas das duas mortes serão investigadas pela Polícia Científica.

Chuva provoca estragos no litoral do Paraná

A chuva que atingiu de forma intensa o litoral provocou diversos estragos, principalmente nos municípios de Guaratuba, Morretes, Antonina e Paranaguá. De acordo com um balanço da Defesa Civil feito na tarde de sábado (08), cerca de 3 mil pessoas foram afetadas direta e indiretamente no litoral.

Uma força-tarefa com mais de 50 bombeiros militares em sete equipes, servidores municipais, 13 profissionais do Samu e mais 50 policiais militares foi montada para atender as regiões afetadas.

Regiões mais afetadas pelo temporal

Em Antonina foram mais prejudicadas as regiões do Cedro e Ponta da Pita. Foram cerca de 55 casas atingidas, sem desalojados ou desabrigados.

Em Morretes, alguns bairros foram afetados da região da Marta, além das regiões de Floresta, Rio Sagrado, Sambaqui, Passa Sete, Estrada da Pitinga, Mundo Novo e Nova Floresta. 90 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas.

A Colônia Pereira e Alexandra foram as áreas mais atingidas em Paranaguá. Não houve registro de desalojados ou desabrigados. Além de Limeira, a situação mais grave foi na área rural de Cubatão, em Guaratuba com a alagamento de várias casas, inclusive da subprefeitura.