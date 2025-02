Chuvas no Litoral: Corpo de homem é encontrado em Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As fortes chuvas que atingiram o Litoral do Paraná entre a noite de sexta-feira (07) e a madrugada de sábado (08) deixaram um rastro de destruição e pelo menos uma vítima fatal. O secretário de segurança do estado, Coronel Hudson Teixeira, confirmou a informação durante coletiva de imprensa realizada neste sábado.

“Foi confirmada agora a pouco a localização de uma pessoa em óbito. Ela ainda vai ser identificada pela Polícia Científica. Ela foi localizada na região de Limeira, em Guaratuba, uma área bem afastada e de difícil acesso”, informou o secretário.

Além da vítima fatal, as autoridades relatam uma pessoa desaparecida. Equipes do Grupo de Buscas e Salvamento do Corpo de Bombeiros já estão em campo, realizando buscas intensivas. Para auxiliar nas operações, cães farejadores serão utilizados, visando localizar a pessoa desaparecida o mais rápido possível.

As áreas mais afetadas pelas chuvas foram as regiões periféricas de Guaratuba, especialmente Cubatão, próximo à Serra do Mar. A comunicação com essas localidades tem sido um desafio devido ao difícil acesso.

O Coronel Teixeira não descartou a possibilidade de encontrar mais vítimas: “Nós não descartamos a possibilidade de encontrar mais pessoas na mesma condição, obviamente que a gente não quer que isso aconteça, mas nós não descartamos.”

Os bombeiros estão realizando verificações casa a casa nas áreas afetadas, mas o trabalho é dificultado pelo terreno acidentado e pela existência de residências isoladas na região.

A Defesa Civil do Paraná orienta a população das áreas de risco a ficar atenta aos alertas e, se necessário, buscar abrigo em locais seguros. As autoridades continuam monitorando a situação e prestando assistência às comunidades afetadas.