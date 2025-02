Força-tarefa gigante é montada para ajudar famílias do Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma grande força-tarefa foi montada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e a Defesa Civil para atender a população afetada pelas fortes chuvas que ocorreram no litoral na noite de sexta-feira (07) e na madrugada deste sábado (08). São mais de 50 bombeiros militares em sete equipes, além de servidores municipais e 13 profissionais do Samu. Mais 50 policiais militares também estão atuando na região.

Os trabalhos contam com apoio de aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), outras forças de segurança e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Sanepar também vai enviar 20 mil copos de água para Morretes e também disponibilizará um caminhão-pipa para auxiliar no abastecimento.

De acordo com balanço preliminar da Defesa Civil, cerca de 3 mil pessoas foram afetadas direta e indiretamente no litoral, não significando que todas tiveram casas alagadas. O número inclui também quem não conseguiu se deslocar em função da subida das águas. Há 90 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Foram afetadas principalmente as cidades de Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Antonina.

“Eu falei com os prefeitos da região e estou acompanhando a varredura feita pelas equipes e o secretário da Segurança Pública, que está lá a meu pedido. Para intensificar os trabalhos foram deslocados dois helicópteros da Polícia Militar e um da Polícia Civil”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Teixeira, disse que as equipes atuam de forma integrada desde a madrugada, inclusive com sobrevoos na região. “A região mais afetada é o bairro de Cubatão, em Guaratuba, onde há algumas pessoas ilhadas. Estamos estudando a necessidade de montar um posto de comando próximo, já que o local é de difícil acesso, apenas com o uso de barcos”, disse.

Ele explicou que novos sobrevoos serão feitos nas próximas horas, destacando que a situação está sob controle e com barcos à disposição.

Situação das cidades do litoral do Paraná mais afetadas pelas chuvas

Em Antonina, foram mais prejudicadas as regiões do Cedro e Ponta da Pita. São cerca de 55 casas atingidas, sem desalojados ou desabrigados.

Em Morretes, alguns bairros foram afetados da região da Marta, além das regiões de Floresta, Rio Sagrado, Sambaqui, Passa Sete, Estrada da Pitinga, Mundo Novo e Nova Floresta. Há 90 pessoas entre desalojadas ou desabrigadas.

A Colônia Pereira e Alexandra foram as áreas mais atingidas em Paranaguá. Não há desalojados ou desabrigados. Segundo a Defesa Civil, a água baixou e agora será feito o levantamento de quantas casas foram prejudicadas.

A situação mais grave foi na área rural de Cubatão, em Guaratuba com a alagamento de várias casas, inclusive da subprefeitura.

Acúmulo de chuva nas cidades litorâneas

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em menos de 18 horas, entre a tarde de sexta-feira (07) e a manhã de sábado (08), os pluviômetros registraram mais de 276,2 mm de chuva em Morretes, 171,8 mm em Antonina, 144,4 mm em Paranaguá, 173,8 mm em Guaraqueçaba, 170,6 mm em Matinhos e 282,4 mm na Serra do Mar, na BR-277.

Para o período da tarde a previsão é de redução da intensidade da chuva. Nas áreas mais afetadas o tempo deve fica mais firme durante o domingo, com boa perspectiva para predomínio de sol. O início da próxima semana deve ter o tempo mais seco em toda a região.

Chuva provoca deslizamentos na Serra do Mar

A Serra do Mar registrou dois deslizamentos (pedras e sedimentos) durante a madrugada, na altura dos km 14 e 41 da BR-277. Os trechos chegaram a ser interditados totalmente, mas já contam com desvios. No local foi implantada uma operação especial pela concessionária EPR e PRF.

Na PR-508 – Alexandra-Matinhos, houve o alagamento de um trecho da rodovia, na altura do km 02, bloqueando o tráfego nos dois sentidos. O mesmo ocorreu na PR-407, na altura do km 1,2, onde a água invadiu a rodovia. Os dois trechos já foram liberados pela EPR.

Telefones de emergência

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193