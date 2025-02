Chuvas causam caos no Litoral do Paraná: 59 pessoas desalojadas

As fortes chuvas que atingiram o litoral do Paraná entre a tarde e noite de sexta-feira (07) e madrugada deste sábado (08) provocaram ocorrências em diversos municípios litorâneos. Em uma das situações, 13 crianças ficaram ilhadas dentro de um micro-ônibus no bairro Cubatão, em Guaratuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira ocorrência relacionada à chuva foi registrada por volta das 18h40. A corporação divulgou que 59 pessoas ficaram desalojadas em Morretes, Guaratuba e Paranaguá. Em Morretes, 13 pessoas que ficaram desabrigadas foram encaminhadas para um colégio estadual no bairro Marta.

+ Leia também: Chuva forte provoca resgates dramáticos de famílias no Litoral

Os bombeiros reforçaram, na manhã deste sábado, que não houve registro de mortes e nenhuma pessoa ficou desaparecida. Mais atualizações sobre o litoral devem ser divulgadas no período da tarde.

Crianças ficam ilhadas em Guaratuba

Sobre a ocorrência envolvendo as 13 crianças ilhadas no micro-ônibus em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros informou que elas eram do turno da noite de uma escola e estavam no veículo voltando para casa, na sexta (07), quando ficaram ilhadas. Por falta de sinal de rede de telefonia e de internet, o acionamento dos bombeiros ocorreu apenas no início da manhã deste sábado (08).

Nesta manhã, uma embarcação com os equipamentos foi colocada na água em busca das vítimas e aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) sobrevoou a região, mas não identificou nenhum micro-ônibus perto da localização repassada.

Quando o volume de água baixou, as crianças conseguiram sair andando com auxílio de um dos pais que foi até o micro-ônibus. Algumas outras crianças permaneceram com o motorista. Por volta das 10 horas, o Corpo de Bombeiros confirmou que nenhuma criança continuou ilhada ou em condição de risco.

Locais afetados e acúmulo de chuva no litoral do Paraná

De acordo com os bombeiros, nas últimas 48 horas, as regiões com mais acúmulo de água foram:

Morretes (265mm)

Rio Sagrado

Sambaqui (km 24 a km 29)

Passa Sete

Estrada da Pitinga

Mundo Nova

Floresta

Paranaguá (282mm)

Alexandra

Vila Horizonte

Parque São João

Nilson Neves

Divinéia

Jardim Guaraituba

Antonina (171mm)

Pinheirinho

Cedro

Guaratuba (150mm)

Nesse período, atuaram nas ocorrências provocadas pela chuva no litoral do Paraná 55 bombeiros, 10 servidores da Prefeitura de Paranaguá e 13 profissionais do Samu, deslocados para a sede do 8° Batalhão de Bombeiro Militar em Paranaguá.

BR-277 é interditada

Trechos da BR-277, no litoral do Paraná, estão parcialmente interditados na manhã deste sábado (08) por conta da forte chuva que atingiu as regiões litorâneas durante a noite de sexta-feira (07) e madrugada de sábado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no km 14 da BR-277, na região de Paranaguá, está parcialmente interditada sentido Curitiba. Nesse trecho ocorreu uma queda de barreira. A pista sentido Paranaguá está liberada. No entanto, não há previsão de liberação total da rodovia.