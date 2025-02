BR-277, na região do Litoral, é interditada após queda de barreira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Trechos da BR-277, no litoral do Paraná, estão parcialmente interditados na manhã deste sábado (08) por conta da forte chuva que atingiu as regiões litorâneas durante a noite de sexta-feira (07) e madrugada de sábado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no km 14 da BR-277, na região de Paranaguá, está parcialmente interditada sentido Curitiba. Nesse trecho ocorreu uma queda de barreira. A pista sentido Paranaguá está liberada. No entanto, não há previsão de liberação total da rodovia.

Outro ponto com interdição na BR-277 é no km 41, em Morretes. Segundo a PRF, a pista sentido Paranaguá está com trânsito sendo desviado para a pista sentido Curitiba, fluindo uma faixa em cada sentido. No local também ocorreu queda de barreira em consequência das fortes chuvas e não há previsão de liberação total.

Em atualização às 8 horas, a PRF informou que o tráfego está sendo desviado em mão dupla em Morretes, com registro de 3 quilômetros de lentidão no leste e 1 quilômetro no sentindo oeste.

A chuva foi intensa nessas regiões. Nas últimas 48 horas, Paranaguá registrou o acumulado de 282 milímetros (mm). Em Morretes o acumulado é de 265 mm.