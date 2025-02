Chuva forte provoca resgates dramáticos de famílias no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde a tarde de sexta-feira (07), a chuva que atingiu o litoral do Paraná provocou estragos em várias regiões. Por volta das 21h30, o Corpo de Bombeiros relatou dois casos de resgate de famílias ilhadas em Paranaguá e Morretes.

Na Colônia Pereira, em Paranaguá, duas famílias ficaram ilhadas nas próprias residências após uma enxurrada. Ao chegar no local, a equipe de bombeiros verificou que o nível do rio tinha baixado, o que facilitou a retirada das vítimas do local.

Após o resgate as famílias foram abrigadas por familiares na região. Uma das vítimas era uma idosa com comorbidades. Ela recebeu cuidados da equipe e verificação de dados vitais, apresentando normalidade.

Já em Morretes, na região de Sambaqui, outras duas pessoas foram resgatadas de casas ilhadas. Os residentes foram orientados pelo Corpo de Bombeiros a não retornarem para as residências e foram encaminhados para atendimento da Defesa Civil.

Nas últimas 48 horas, Paranaguá registrou o acumulado de 282 milímetros (mm). Em Morretes o acumulado é de 265 mm.