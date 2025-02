Ônibus de graça em Curitiba para desempregados; como funciona!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tarifa Zero

As pessoas que querem fazer parte do programa de Curitiba que vai pagar a passagem de ônibus de quem está procurando emprego vão precisar ter cadastro no e-Cidadão, o cartão-transporte da Urbanização de Curitiba (Urbs) e também estar credenciado no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O programa vai facilitar o deslocamento de quem está em busca de uma colocação. A Prefeitura vai custear duas passagens por entrevista de emprego marcada, que devem ser carregadas no cartão-transporte da Urbs em uma das dez unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) municipal.

O benefício Tarifa Zero para Quem Precisa foi anunciado no dia 31 de janeiro e deve ser lançado até 20 de fevereiro.

Como fazer o cadastro no e-Cidadão

O e-Cidadão é a base única de dados da Prefeitura de Curitiba. Integrado ao banco de dados da Receita Federal, ele funciona como uma credencial, facilitando a identificação do usuário, de forma segura.

O cadastramento é simples, mas é fundamental que o usuário tenha o seu e-mail pessoal vinculado ao CPF, já que isso possibilita a recuperação do cadastro, caso a pessoa perca ou esqueça a sua senha.

Se o e-mail cadastrado estiver compartilhado com outras pessoas, será necessário atualizar a informação para recuperar o cadastro. Isso pode ser feito em um dos pontos de atendimento presencial Espaços-Cidadão nas Ruas da Cidadania, ou pela Central 156.

Quem já tem cartão da Urbs vai precisar fazer outro?

“Se o trabalhador já tem o cartão, não será necessário fazer um novo. Mas se ainda não tem, pode fazê-lo gratuitamente por meio de agendamento nas unidades da Urbs nas Ruas da Cidadania”, explica o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

O cartão-transporte da Urbs será necessário, pois o crédito será colocado exclusivamente nele. Por isso, quem ainda não tem, deve providenciá-lo para conseguir garantir o benefício quando o programa tiver início.

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita. O usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs e depois comparecer nas unidades na Rua da Cidadania. É preciso levar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço.

Todas as unidades trabalham de 10h às 16h, em dias úteis. Além disso, o Urbs Móvel, ônibus itinerante que oferece serviços ligados ao transporte coletivo, também faz a primeira e a segunda via do cartão-transporte, das 10h30 às 15h30.

Como vai ser o controle do pagamento das passagens para desempregados

Um grupo de servidores de Curitiba está trabalhando para que o sistema seja implantado nos próximos dias. A equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Administração e TI está fazendo a integração dos sistemas que envolvem o e-Cidadão, o Sine de Curitiba e a Urbs.

O Sine vai controlar se o cidadão compareceu à entrevista de emprego e vai informar à Urbs em caso de falta.