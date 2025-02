Volume de chuvas deixa água de rio suja e prejudica abastecimento em Curitiba

A Sanepar informou que, devido ao grande volume de chuvas que caiu na bacia do Miringuava e da elevada turbidez (sujeira) da água do rio, foi necessário reduzir a capacidade de produção do sistema. Em função disso, os recalques Campo do Santana e Sítio Cercado alcançaram níveis mínimos e foram desligados no final da manhã deste domingo (09).

Por isso, o abastecimento nos bairros Campo de Santana, Caximba, Tatuquara, Alto Boqueirão e Xaxim foi interrompido. A previsão é de normalizar a distribuição de água nessas regiões entre a madrugada e início da manhã de segunda-feira (10).

Poderão ficar sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

Atendimento Sanepar

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.